MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Novembre marque le début du Mois de la littératie financière et, à cette occasion, la Banque Fairstone du Canada et sa filiale en propriété exclusive, la Financière Fairstone Inc. (ci-après collectivement « Fairstone »), sont fières de réaffirmer leur engagement à l'égard du bien-être financier des Canadiens et des Canadiennes. Encore une fois, alors que s'amorce le Mois de la littératie financière, Fairstone fait la promotion de la deuxième journée nationale « Coup d'œil sur ton crédit » le 2 novembre. Cette journée toute spéciale vise à encourager les Canadiens et les Canadiennes à vérifier régulièrement leur dossier de crédit et leur cote de crédit afin d'acquérir des renseignements ou d'améliorer leur connaissance concernant leur situation financière actuelle.

« On croit souvent à tort qu'une enquête non enregistrée de votre cote de crédit a une incidence sur votre cote de crédit globale », explique Vivek Kumar, chef de la Gestion des risques chez Fairstone. « En réalité, il est essentiel de passer régulièrement en revue votre dossier de crédit, surtout en période d'incertitude économique. La compréhension et l'amélioration de votre cote de crédit peuvent ouvrir la voie à d'importants avantages sur le plan financier, y compris des taux d'intérêt plus bas sur les prêts, les cartes de crédit et les prêts hypothécaires au fil du temps. Une bonne cote de crédit est essentielle pour accéder aux occasions financières lorsqu'elles importent le plus, et tout commence par la sensibilisation et la prise de décisions éclairées. »

Un partenariat pour un avenir financier plus solide

Alors que nous sensibilisons les gens à l'importance cruciale de vérifier leur dossier de crédit à l'occasion de la Journée Coup d'œil sur ton crédit, Fairstone est fière de s'associer à des organisations de premier ordre telles que Equifax Canada, Borrowell, ClearScore, Credit Karma et Fig pour communiquer des renseignements sur les cotes de crédit et encourager les Canadiens et les Canadiennes à consulter leur dossier de crédit dans leur entièreté.

En désignant le 2 novembre à titre de Journée « Coup d'œil sur ton crédit », Fairstone et ses partenaires encouragent les Canadiens et les Canadiennes à prendre le temps de consulter leur dossier de crédit intégral, au moins une fois par an et, idéalement, plus souvent. Ils pourront ainsi jouir d'avantages qui entraîneront des répercussions directes sur leur bien-être financier :

Détecter l'usurpation d'identité et la fraude de manière précoce : La vérification régulière des dossiers de crédit permet d'identifier rapidement toute activité suspecte ou non autorisée, ce qui permet aux clients de prendre des mesures rapides contre le vol d'identité et la fraude.

Garantir l'exactitude des antécédents en matière de crédit : Les erreurs dans les dossiers de crédit peuvent être préjudiciables à la santé financière. Les examens annuels permettent ainsi aux Canadiens et aux Canadiennes de détecter et de rectifier rapidement les inexactitudes, garantissant ainsi que les antécédents en matière de crédit reflètent le véritable comportement financier.

Gérer et améliorer les cotes de crédit : Les cotes de crédit sont essentielles pour obtenir des possibilités financières favorables. La surveillance de l'incidence des comportements financiers sur la solvabilité permet aux emprunteurs de prendre des décisions éclairées en gérant leur cote de crédit au fil du temps.

Obtenir des approbations de crédit ainsi que de meilleurs taux d'intérêt : Une bonne cote de crédit ouvre la voie à de meilleures conditions d'emprunt, à des taux d'intérêt plus bas et à des chances accrues d'approbations. En surveillant leur crédit, les emprunteurs constateront que des paiements réguliers et ponctuels peuvent améliorer leur situation financière au fil du temps.

Renforcer la sensibilisation aux questions financières : Se familiariser avec son dossier de crédit favorise une meilleure connaissance des finances, soutient des choix financiers judicieux et améliore la littératie financière.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder à leur cote de crédit par l'entremise d'une agence d'évaluation du crédit, d'une plateforme en ligne offrant des services de surveillance du crédit ou de leur institution financière personnelle. Commencez par demander un dossier de crédit auprès de l'un des partenaires de Fairstone : Equifax Canada, Borrowell, Clearscore ou Credit Karma. Pour de plus amples renseignements sur le Mois de la littératie financière, la Journée « Coup d'œil sur ton crédit » et pour en savoir plus sur les outils, les conseils et les ressources qui vous aideront à relever les défis financiers réels, veuillez consulter le site Fairstone.ca.

À propos de Fairstone

La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), offrent une vaste gamme de services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente, du financement automobile et des prêts personnels entièrement numériques par l'intermédiaire de partenaires ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 255 succursales d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à être la banque de financement aux particuliers la plus accessible et la plus responsable du Canada. Pour en savoir plus : BanqueFairstone.ca

