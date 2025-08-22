Les actions en prévention d'Olo pour lutter contre les inégalités, au cœur des grandes orientations de la Stratégie nationale de prévention en santé du gouvernement du Québec

Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - La Fondation Olo accueille la Stratégie nationale de prévention en santé avec enthousiasme. Les orientations, objectifs et cibles dévoilés hier sont à la hauteur de la promesse du gouvernement de faire de la prévention une priorité nationale. L'accent mis sur la réduction des inégalités et le parti pris pour l'universalisme proportionné reflètent une compréhension juste de la nature et de l'ampleur du défi.

Considérant que la période des 1 000 premiers jours, de la grossesse aux deux ans de l'enfant, est une phase intense de développement cérébral, inégalée par la suite, la Fondation Olo salue tout spécialement les objectifs 1.1 et 2.1 qui appellent à un Québec dans lequel « Les choix alimentaires sains, abordables et durables sont à la portée de toutes et tous » (1.1) et où « Tous les parents ont les ressources et compétences requises pour appuyer le développement de leurs enfants. » (2.1).

« L'appel du ministre Dubé pour des actions de prévention ciblées et efficaces résonne avec notre mission et nos activités : le suivi Olo, nos ateliers Cuisinons avec Olo dans près d'une centaine d'organismes, l'accès gratuit à des aliments locaux pour plus de 7 000 familles vulnérables et nos collaborations autochtones visent tous à briser le cycle intergénérationnel d'inégalités sociales et alimentaires. Comme le souligne le ministre Carmant, intervenir tôt dans la vie, c'est se donner toutes les chances de renverser les cycles d'exclusion. », déclare Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Une démarche collaborative en amont et en aval

Au printemps 2025, la Fondation Olo avait participé aux consultations préliminaires, au forum Prévention en santé et présenté un mémoire portant sur l'importance d'agir dès les premiers moments de la grossesse. Elle entend poursuivre sa participation avec la même conviction et continuer de rallier son écosystème autour de l'importance de la petite enfance et du concept percutant et rigoureusement documenté des 1000 premiers jours, et ce, à l'instar de l'ONU et de nombreux pays.

« Les donateurs et gens d'affaires qui s'impliquent bénévolement à la Fondation Olo sont d'ardents défenseurs de la prévention et de la réduction des inégalités sociales, tout comme le sont les acteurs des milieux de la santé, des services sociaux, communautaire ou universitaire qui convergent vers la Fondation Olo. Il est agréable de lire que le gouvernement reconnait la contribution des OBNL et fasse de l'engagement et de la collaboration de l'ensemble des secteurs de la société, un facteur de succès de sa stratégie. », souligne Martin Gingras, président du conseil d'administration de la Fondation Olo et premier vice-président Centre d'expérience client, Banque Nationale.

Des moyens espérés aussi ambitieux que le plan d'action

La Fondation est impatiente de voir les leviers d'actions qui en découlent prendre forme. « Portant l'expertise en matière de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie et de barrières que rencontrent les familles en contexte de vulnérabilité, nous sommes fébriles de contribuer à ces ambitions gouvernementales clairement énoncées. Il est toutefois compris que le plan d'action devra être assorti de financement conséquent. Il en est de même du Programme national de santé publique et des autres politiques qui feront de la prévention une réelle priorité nationale. Les moyens que nous nous donnerons devront être aussi élevés que notre ambition de voir naître et grandir des bébés en santé. », déclare Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Son action repose sur un accompagnement nutritionnel personnalisé offert par des intervenantes de confiance, combiné à une aide directe sous forme de coupons échangeables contre des aliments de base et une remise de multivitamines prénatales. La Fondation Olo œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux et auprès de plusieurs organisations et communautés autochtones en soutenant l'accès à des aliments sains et à des outils concrets pour bien manger, cuisiner et partager des repas en famille. Elle contribue à réduire les inégalités alimentaires et à bâtir une société où chaque enfant peut se développer pleinement. Elle est reconnue par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux.

SOURCE Fondation Olo

Pour renseignements ou demandes d'entrevues: Laurence Chiasson, Conseillère, Projets de communication et stratégie d'impact, 514 236-9216, [email protected]