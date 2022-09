Mettre en valeur l'histoire, les valeurs et l'identité plurielle de Montréal - La Ville de Montréal adopte neuf nouveaux toponymes

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal présente aujourd'hui neuf gestes de reconnaissance. En effet, le comité exécutif recommande l'adoption de neuf nouveaux toponymes à travers la Ville.

« Reconnaître la contribution d'une personne, créer un toponyme, c'est donner un nouvel éclairage à des aspects de notre culture qui font partie du patrimoine collectif. Ces noms traduisent une reconnaissance publique d'une cause, de la mémoire d'un personnage ou d'un événement. Je me réjouis de la qualité des noms sélectionnés et de la diversité des parcours qu'ils mettent en lumière. Je souhaite que ces toponymes animent ces lieux et contribuent au sentiment d'appartenance à la collectivité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les nouveaux toponymes sont :

Le parc Gary-Longhi - Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Le parc Saint-Damase honorera dorénavant Gary Longhi, champion paralympique de cyclisme né à Montréal en 1964. Médaillé d'argent à Barcelone en 1992, médaillé d'or et de bronze à Atlanta en 1996, il a également reçu la médaille commémorative du jubilé de la reine afin de souligner sa contribution significative à la société canadienne. Premier athlète paralympique à être intronisé au Temple de la renommée du cyclisme québécois en 2004, il est un modèle de persévérance et de réussite, tant au plan humain que sportif. Citoyen du quartier Saint-Michel, il a habité à proximité du parc tout au long de sa vie.

La bibliothèque Serge-Bouchard - Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

La bibliothèque située au 14 001, rue Notre-Dame Est, sera renommée en l'honneur de l'anthropologue, auteur et animateur, Serge Bouchard (1947-2021), qui a grandi dans Pointe-aux-Trembles. Monsieur Bouchard était spécialiste de la nordicité, des peuples autochtones, de l'Amérique française et de la culture des camionneurs, des thèmes qui marquent l'ensemble de sa carrière. Au terme de ses études, il a œuvré dans divers domaines, comme celui de la formation interculturelle, de l'environnement, de la justice, de l'ethnohistoire et de la culture des métiers. Communicateur hors pair, il a investi les ondes de la radio de Radio-Canada en animant des émissions phares, telles que De remarquables oubliés , Une épinette noire nommée Diesel et, durant 16 ans, Les chemins de travers.

Le parc Henry-Morgentaler, le parc Francine-Léger, l'édifice Nicole-Larivée-Boudreau et le parc Joseph-Thibaudeau - Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Médecin et grand défenseur du droit à l'avortement, Henry Morgentaler (1923-2013) a ouvert la première clinique médicale pratiquant des avortements sécuritaires au Canada en 1968, sur la rue Honoré-Beaugrand, à Montréal, alors que cette pratique était illégale. En 1983, il a ouvert d'autres cliniques d'avortement, toujours illégales, à Winnipeg et à Toronto. Son action a été déterminante dans la décriminalisation de l'avortement au Canada. Par ailleurs, le travail archarné de la docteure Francine Léger pour la cause de l'avortement et la reconnaissance de la médecine familiale sera aussi reconnu par la dénomination d'un parc situé à proximité du marché Maisonneuve. L'implication de la secrétaire médicale et conseillère municipale Nicole Larivée-Boudreau sera mise en lumière par la dénomination de l'édifice municipal situé au 7958, rue Hochelaga. Enfin, pour corriger une erreur d'orthographe datant de plusieurs décennies, la Ville renomme « parc Joseph-Thibaudeau » le parc jusqu'alors nommé « parc Thibodeau », permettant ainsi de respecter l'intention d'origine des autorités municipales qui souhaitaient souligner le rôle important joué par ce curé dans le développement religieux et civil de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires et du quartier Mercier-Ouest.

La bibliothèque Julio-Jean-Pierre - Arrondissement de Montréal-Nord

La bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, située au 12 004, boulevard Rolland, rendra dorénavant hommage à Julio Jean-Pierre (1940-2017), romancier, poète, journaliste, enseignant et auteur d'une dizaine de recueils de poésie et romans. Né en 1940 à Saint-Marc, en Haïti, il a immigré au Québec en 1971. Il a longtemps travaillé dans le domaine communautaire, notamment à la Maison des jeunes L'Ouverture. Il a été le membre fondateur des revues Le Lambi et L'Objectif, en plus d'avoir collaboré au journal Présence. Son roman L'Année d'Isabel Martinez lui a valu le prix Deschamps 2000 (Haïti). À partir de 1988, Julio Jean-Pierre a fait le va-et-vient entre le Québec et Haïti, où il a repris partiellement son métier d'enseignant et poursuivi son expérience de journaliste à Télé Nationale.

La place du Sable-Gris - Arrondissement de Ville-Marie

La nouvelle place située dans la partie réaménagée de la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen, sera nommée la « place du Sable-Gris ». Ancré dans l'histoire du secteur, le toponyme fait appel au patrimoine immatériel et à l'histoire industrielle du Vieux-Montréal. Il fait référence à une technique de fonte de pièces de métal dite « au sable gris », développée à la fonderie Darling, qui permet la fonte d'éléments métalliques de machines et de pièces destinées à l'industrie de construction.

Le parc Gretta-Chambers - Arrondissement de Ville-Marie

Le parc situé du côté nord de l'avenue des Pins Ouest, à l'ouest de l'intersection avec la rue Redpath-Crescent, rendra hommage à la journaliste québécoise Gretta Chambers, née et décédée à Montréal (1927-2017). Diplômée en science politique à l'Université McGill, elle a notamment publié des chroniques pendant de nombreuses années dans le quotidien The Gazette. Après plusieurs années d'implication au sein de l'administration de l'Université McGill, elle en est devenue la première femme chancelière de 1991 à 1999. Dans ses chroniques, publiées dans plusieurs grands quotidiens de langue anglaise, elle a analysé les points de vue de la presse francophone, contribuant ainsi à mieux faire comprendre le Canada français.

Pour en savoir plus sur la toponymie montréalaise, cliquez ici .

