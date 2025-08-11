TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ - Les organismes canadiens de réglementation de la profession infirmière ont franchi une étape charnière dans leurs efforts visant à établir une base de données nationale des infirmières et infirmiers qui appuiera la protection du public, la rationalisation de l'inscription multijuridictionnelle et la fourniture de données fiables utilisées pour la planification de la main-d'œuvre en santé. Avec l'ajout de deux nouveaux organismes de réglementation, Nursys au Canada renforce son rôle de plateforme nationale pour moderniser la réglementation de la profession infirmière et améliorer la mobilité de la main-d'œuvre.

Logo de Nursys Canada (Groupe CNW/Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario)

Récemment, la Yukon Registered Nurses Association (YRNA) et le Nova Scotia College of Nursing (NSCN) se sont joints à Nursys au Canada. Ces ajouts portent à quatre le nombre total d'organismes de réglementation canadiens qui fournissent des données à Nursys®, et d'autres ont terminé les étapes préparatoires et devraient s'y joindre avant la fin de l'année.

Cette expansion fait partie d'un effort pancanadien visant à favoriser la collaboration intergouvernementale et à créer une main-d'œuvre infirmière plus mobile, transparente et efficace. En attribuant un identifiant unique à chaque infirmière et infirmier du pays, Nursys simplifie la vérification pour les organismes de réglementation si elles ou ils s'inscrivent dans plusieurs juridictions. Il favorise également une meilleure coordination entre les organismes de réglementation des provinces et des territoires.

« Les infirmières et infirmiers sont essentiels à notre système de soins de santé, » a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. « Grâce à la participation d'un plus grand nombre d'organismes de réglementation des soins infirmiers à Nursys au Canada, nous prenons des mesures cruciales pour permettre aux infirmières et infirmiers qualifiés de travailler plus facilement là où on a le plus besoin d'elles et d'eux. Cette base de données nationale nous aide à améliorer la mobilité de la main-d'œuvre au sein du système de soins de santé du Canada, afin que les Canadiens puissent obtenir les soins de santé qu'ils méritent, quand et où ils en ont besoin. »

L'infirmière en chef pour le Canada partage également cette importance accordée à la mobilité de la main-d'œuvre. « Grâce à un financement de plus de deux millions de dollars de Santé Canada, le projet Nursys au Canada est une initiative importante pour soutenir la planification de la main-d'œuvre en santé au Canada », a déclaré la Dre Leigh Chapman, infirmière en chef pour le Canada. « La base de données d'identificateurs uniques est conçue pour simplifier le processus de vérification du permis d'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, soutenir la mobilité de la main-d'œuvre des infirmières et infirmiers et les permis d'exercice multijuridictionnels, et améliorer l'intégrité des données sur les soins infirmiers. Nous sommes encouragés par la collaboration des organismes de réglementation de la profession infirmière à travers le Canada pour travailler à la mise en place d'un système pancanadien unifié pour soutenir les infirmières et infirmiers, les organismes de réglementation et le public.

Les premiers participants, comme l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) et le British Columbia College of Nurses and Midwives (BCCNM), ont contribué à jeter les bases de cette collaboration pancanadienne. Grâce à leur soutien, les organismes de réglementation peuvent maintenant vérifier de manière transparente les statuts d'inscription et partager des renseignements, une capacité de plus en plus essentielle à la mise en place d'un système de soins de santé réactif et résilient à l'échelle nationale.

« Nous sommes profondément reconnaissants du leadership dont ont fait preuve l'OIIO et le BCCNM dans la promotion, la mise en œuvre et le partage de la plateforme Nursys au Canada », a déclaré Jerome Marburg, directeur général de la YRNA. « Le fait d'avoir une base de données nationale pour toutes les disciplines des soins infirmiers au Canada et en Amérique du Nord améliore considérablement nos capacités en tant qu'organismes de réglementation à protéger les patients et le public, tout en contribuant à améliorer considérablement la mobilité de la main-d'œuvre, à réduire le temps et le fardeau administratifs et à améliorer notre capacité d'analyser les tendances réglementaires et l'information sur les ressources humaines en santé. La YRNA est fière d'être la première, en dehors de l'OIIO et de BCCNM, à s'y joindre. »

Le NSCN a fait écho à ces sentiments, soulignant l'incidence positive de la plateforme à l'échelle provinciale. « Le Nova Scotia College of Nursing a été heureux de lancer Nursys in Canada en juin, car il s'agit d'une avancée cruciale dans la protection des Néo-Écossais », a déclaré Douglas Bungay, directeur général et registrateur du NSCN. « Nous nous fions aux renseignements d'autres organismes de réglementation de la profession infirmière pour prendre des décisions en matière d'inscription et de permis d'exercice au sujet des candidates et candidats et Nursys au Canada nous donnent accès à des renseignements en temps réel pour ceux qui ont exercé la profession d'infirmière ou d'infirmier aux États-Unis et ailleurs au Canada. »

Une vision partagée

« L'intégration d'un plus grand nombre d'organismes de réglementation canadiens est un pas important vers un paysage infirmier véritablement interconnecté », a déclaré Silvie Crawford, registrateure/directrice générale et PDG de l'OIIO. « En partageant les données d'inscription à l'échelle nationale, nous soutenons un système où les infirmières et infirmiers peuvent se déplacer plus librement et où les organismes de réglementation peuvent protéger le public de manière plus cohérente et renforcer la main-d'œuvre. »

Dirigée par le Canadian Nurse Regulators Collaborative en partenariat avec l'OIIO, le BCCNM et le National Council of State Boards of Nursing des États-Unis, l'initiative reflète une vision commune : une infrastructure nationale plus connectée pour la réglementation de la profession infirmière qui respecte la vie privée tout en permettant la responsabilisation.

« Nous avons trouvé l'équipe de Nursys au Canada incroyablement généreuse et serviable tout au long du processus d'intégration », a déclaré Marburg. « Si nous, l'un des plus petits organismes de réglementation au Canada, pouvons le faire, nos collègues de la profession infirmière le peuvent aussi! »

À l'avenir, l'objectif est d'intégrer la plupart des organismes canadiens de réglementation de la profession infirmière d'ici 2026, ce qui propulsera davantage le Canada vers une main-d'œuvre en soins de santé plus unifiée et plus flexible.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Pour plus d'informations, contactez : [email protected]