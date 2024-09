GATINEAU, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Depuis plus de 80 ans, le programme d'élevage de chevaux de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a acquis la réputation de produire certains des meilleurs chevaux hanovriens au monde. En plus de participer au Carrousel, qui permet de recueillir chaque année des milliers de dollars pour des organismes de bienfaisance locaux et des groupes à but non lucratif, les chevaux de la GRC sont également utilisés lors de divers événements publics, comme des défilés, des escortes de la famille royale et d'autres événements spéciaux.

Ce ne sont pas tous les chevaux issus de la ferme d'élevage qui peuvent intégrer l'équipe du Carrousel. Les chevaux qui ne le peuvent pas sont très recherchés parce qu'ils sont excellents pour le dressage, le saut d'obstacles et d'autres disciplines équestres. Ces chevaux sont vendus aux enchères pour contribuer à financer le programme d'élevage de chevaux du Carrousel.

Pour la cinquième année consécutive, l'encan de chevaux de la GRC se déroulera exclusivement au moyen de GCSurplus, le programme de vente aux enchères en ligne du gouvernement du Canada. La période d'enchères de 10 jours commence aujourd'hui, le 23 septembre 2024. Les acheteurs intéressés auront la possibilité de faire des enchères sur jusqu'à 5 jeunes chevaux issus du programme d'élevage de chevaux de renommée mondiale de la GRC, dont 3 yearlings et 2 poulains sevrés. Les enchères commencent à 5 000 $.

Les personnes intéressées peuvent consulter l'encan de chevaux de la Gendarmerie royale du Canada sur GCSurplus, où chaque cheval est présenté sur sa propre page à l'aide d'une photo, d'une vidéo et d'une description de ses caractéristiques et de ses aptitudes, afin d'aider à jumeler les chevaux avec les acheteurs qui leur conviennent le mieux.

GCSurplus travaille en étroite collaboration avec la GRC pour faire en sorte que les chevaux soient traités de façon éthique à toutes les étapes de la vente aux enchères.

Pour participer à l'encan, les acheteurs intéressés doivent ouvrir un compte dans GCSurplus. Ce faisant, ils peuvent aussi s'inscrire pour recevoir des avis par courriel, des avis d'offres, des infolettres de GCSurplus, des avis spéciaux relatifs à l'encan et bien plus encore.

Les faits en bref

La GRC élève ses propres chevaux depuis 1939.

En 1942, le programme d'élevage de chevaux de la GRC a été officiellement établi à Fort Walsh ( Saskatchewan ) avant d'être transféré en 1968 à son emplacement actuel, à Pakenham ( Ontario ).

) avant d'être transféré en 1968 à son emplacement actuel, à ( ). Le programme d'élevage de chevaux de la GRC maintient des exigences strictes en matière de taille, de conformation, de tempérament et de couleur.

Le programme est reconnu dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de ses chevaux hanovriens. Le Hanovrien est un cheval de compétition très réputé et extrêmement polyvalent qui excelle dans toutes les disciplines.

Le Carrousel est composé de policiers, de leur monture et de l'officier responsable. Le spectacle comprend une variété de figures complexes et d'exercices de cavalerie chorégraphiés qui s'exécutent au son de la musique. La première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu à Regina ( Saskatchewan ) en 1901.

) en 1901. Le Carrousel effectue des tournées au Canada et à l'étranger. Il se rend dans chaque province et territoire en alternance afin que les Canadiens partout au pays aient l'occasion de voir son spectacle.

Liens connexes

Programme d'élevage des chevaux de la Gendarmerie royale du Canada

Le Carrousel

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Relations avec les médias, Gendarmerie royale du Canada, (613) 843-5999, [email protected]