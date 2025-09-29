GATINEAU, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a lancé officiellement sa vente aux enchères annuelle de chevaux. Pour la 6e année consécutive, cette vente se déroule exclusivement sur la plateforme de vente aux enchères en ligne du gouvernement du Canada, GCSurplus.

Avior (à gauche) et Beth (à droite) (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

La vente aux enchères de cette année est la plus importante à ce jour. Elle comprend jusqu'à 16 Hanovriens élevés par la GRC et plus de 70 doses d'insémination artificielle du programme d'élevage des chevaux de la GRC, qui est reconnu à l'échelle internationale. Les enchères, qui commencent à 5 000 $ par cheval, prendront fin sur une période de 2 jours, soit les 7 et 8 octobre 2025. Les produits de la vente permettront de soutenir le programme d'élevage des chevaux du Carrousel.

Que vous soyez un cavalier aguerri, un éleveur ou simplement un amoureux du patrimoine canadien, cette vente aux enchères vous offre l'occasion unique d'acquérir un cheval issu de l'un des programmes d'élevage les plus respectés au pays. Les Hanovriens de la GRC sont réputés pour leur tempérament exceptionnel, leurs qualités athlétiques et leur lignée prestigieuse. En faisant l'acquisition de l'un de ces chevaux, vous ferez partie d'une tradition vivante qui remonte à 1876.

Ce ne sont pas tous les chevaux élevés à la ferme d'élevage de la GRC qui font partie du Carrousel. Ceux qui n'en font pas partie sont vendus aux enchères à des acheteurs qui peuvent leur offrir les soins et l'environnement appropriés. Bon nombre de ces chevaux excellent dans diverses disciplines équestres.

Les personnes intéressées peuvent consulter GCSurplus pour se renseigner sur la vente aux enchères. Elles y trouveront une photo et une vidéo de chaque cheval ainsi qu'une description détaillée de ses caractéristiques et de ses qualités, afin que celui-ci puisse trouver l'acheteur qui lui convient le mieux.

GCSurplus collabore étroitement avec la GRC afin de veiller au traitement éthique des chevaux tout au long de la vente aux enchères.

Citation

« Mon père voulait participer à la vente aux enchères des chevaux de la GRC depuis des années. Nous avons vécu une expérience formidable. Je ne pouvais m'empêcher de faire les cent pas au travail à l'idée que nous puissions remporter l'enchère. Le lendemain, nous avions un adorable Hanovrien de 6 mois que nous avons baptisé Avior. Il fait partie intégrante de notre famille, et c'est le plus beau cheval d'élevage que nous ayons jamais eu. »

Acheteuse à la vente aux enchères de chevaux du Carrousel tenue en 2024 sur GCSurplus

Les faits en bref

La période des enchères visant 8 chevaux prendra fin le 7 octobre, tandis que celle visant les autres chevaux se terminera le 8 octobre pour permettre aux acheteurs de faire leurs offres finales.

La GRC élève ses propres chevaux depuis 1939.

Le programme d'élevage de chevaux a été établi officiellement en 1942 à Fort Walsh, en Saskatchewan. En 1968, il a été réinstallé à son emplacement actuel à Pakenham, en Ontario.

Le programme maintient des exigences strictes en matière de taille, de conformation, de tempérament et de couleur.

Les Hanovriens de la GRC sont reconnus de par le monde comme étant des chevaux de sport équestre polyvalents.

Le Carrousel, dont la première représentation publique a eu lieu en 1901 à Regina, en Saskatchewan, est constitué d'une troupe de policiers et de montures qui exécutent des exercices de cavalerie complexes chorégraphiés au son de la musique.

Le Carrousel effectue des tournées au pays et à l'étranger. Il s'arrête dans les provinces et les territoires à tour de rôle pour permettre à toute la population canadienne d'assister au spectacle.

Liens connexes

Programme d'élevage des chevaux de la Gendarmerie royale du Canada

Le Carrousel

