LONGUEUIL, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada met en œuvre la nouvelle politique « Achetez canadien », qui change fondamentalement la façon dont le gouvernement fédéral achète des biens et des services. Cette politique permet au Canada de devenir son propre meilleur client en renforçant les industries nationales, en appuyant les travailleurs canadiens et en bâtissant une économie plus résiliente et diversifiée dans un contexte commercial mondial qui évolue rapidement.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé que les éléments fondamentaux de la politique « Achetez canadien » entrent en vigueur le 16 décembre 2025. Cette politique est un engagement important du Budget 2025 : Un Canada fort, et représente un changement majeur dans l'approvisionnement fédéral afin de favoriser l'édification de la nation et la résilience économique à long terme.

À compter d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada met en œuvre la Politique sur la priorité accordée aux fournisseurs et au contenu canadiens dans l'approvisionnement fédéral stratégique. Cette politique donne un avantage clair et mesurable aux entreprises ayant une présence réelle au Canada : les entreprises qui investissent ici, qui emploient des Canadiens et qui contribuent aux économies locales. Les marchés publics fédéraux donneront la priorité aux soumissions qui présentent un contenu canadien plus important, notamment en matière de fabrication, de recherche et développement et d'autres activités économiques menées au pays.

Dans le cadre de cette politique, la priorité sera accordée aux entreprises et au contenu canadiens en ce qui concerne les achats fédéraux importants. Cette mesure s'applique immédiatement aux marchés publics stratégiques de 25 millions de dollars ou plus, et s'appliquera aux contrats de 5 millions de dollars ou plus au plus tard au printemps 2026.

À compter d'aujourd'hui également, le gouvernement du Canada exigera que l'acier, l'aluminium et les produits du bois fabriqués au Canada soient utilisés dans les grands projets fédéraux de construction et de défense. Les matériaux doivent être fabriqués ou transformés au Canada, et non pas simplement vendus par des entreprises canadiennes afin que les investissements fédéraux stimulent directement la demande de matériaux produits ici même, au pays. Cette exigence s'applique aux projets de 25 millions de dollars ou plus qui nécessitent ces matériaux à une hauteur d'au moins 250 000 dollars et pour lesquels il existe une source d'approvisionnement au Canada.

La politique « Achetez canadien » s'applique aux ministères et aux organismes fédéraux ainsi qu'aux programmes fédéraux de subventions et de contributions et sa portée sera étendue, dans la mesure du possible, aux sociétés d'État et à leurs filiales.

D'autres mesures seront mises en place d'ici le printemps 2026 afin de continuer sur cette voie, notamment le nouveau Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises et la pleine mise en œuvre de la Politique sur l'approvisionnement réciproque. Elles viendront renforcer et élargir les mesures de la politique « Achetez canadien » déjà en vigueur.

En tirant parti des marchés publics fédéraux comme outil économique stratégique, la politique « Achetez canadien » renforce la capacité industrielle du Canada, soutient les entreprises et les travailleurs canadiens et permet au Canada d'être plus compétitif sur les marchés mondiaux, aujourd'hui et à long terme.

« En mettant en œuvre la politique "Achetez canadien" aujourd'hui, le gouvernement fédéral accorde la priorité aux industries et aux travailleurs canadiens et devient le meilleur client du Canada. Cette politique crée une demande partout au pays, allant des métallurgistes de Hamilton aux producteurs d'aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en passant par les scieries de La Tuque et de Prince George, tout en offrant des avantages évidents aux fournisseurs qui investissent, innovent et produisent ici même, au pays. Il s'agit d'une étape importante vers des chaînes d'approvisionnement plus solides, des emplois de qualité et une économie canadienne plus résiliente. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La politique "Achetez canadien" nous donne l'occasion d'investir dans le développement d'une économie plus forte et d'un Canada plus solide. Ce faisant, nous continuerons de veiller à ce que les fonds publics soient utilisés efficacement et gérés afin d'offrir d'importants services aux Canadiennes et aux Canadiens. »

L'honorable Shafqat Ali

Président du Conseil du Trésor

« Le secteur industriel est l'épine dorsale de l'économie canadienne. Notre gouvernement veut doter notre pays de l'économie la plus robuste du G7 et prend des mesures décisives pour que nous devenions notre meilleur client. La politique "Achetez canadien" accorde la priorité aux travailleurs et aux industries en s'assurant que les fonds publics profitent à l'économie, aux chaînes d'approvisionnement et aux collectivités du Canada, tout en les rendant plus résilientes. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Les faits en bref

En 2024 et en 2025, le gouvernement du Canada a attribué pour 66,9 milliards de dollars en contrats de biens et de services, y compris des services de construction. De ce montant, les contrats attribués par Services publics et Approvisionnement Canada représentent 55,6 milliards de dollars.

Le 14 juillet 2025, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle politique provisoire sur l'approvisionnement réciproque.

Le 5 septembre 2025, le premier ministre a annoncé la politique « Achetez canadien » dans le cadre des nouvelles mesures prises par le gouvernement du Canada pour protéger, bâtir et transformer les industries stratégiques du Canada.

Dans le Budget 2025, le gouvernement propose un financement supplémentaire de près de 186 millions de dollars pour mettre pleinement en œuvre la politique « Achetez canadien », notamment 79,9 millions de dollars sur 5 ans pour le lancement du Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises.

La politique « Achetez canadien » s'appliquera aux dépenses d'infrastructures et aux autres volets de financement fédéraux. Ainsi, pas moins de 70 milliards de dollars en investissements publics supplémentaires viendront soutenir les produits et services canadiens.

La politique « Achetez canadien » s'appliquera au travail du Bureau des grands projets chargé d'accélérer la mise en œuvre de projets transformateurs dans les secteurs de l'énergie, du commerce et des transports dans le pays, au travail de l'agence Maisons Canada chargée de stimuler la construction de logements, au travail de l'Agence de l'investissement pour la défense chargée de développer notre infrastructure industrielle, ainsi qu'au travail du Fonds pour bâtir des collectivités fortes chargé de revitaliser les infrastructures locales, notamment les universités, les collèges, les hôpitaux, les ponts et les centres récréatifs.

