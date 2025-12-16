GATINEAU, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, annoncera les prochaines étapes dans le cadre des politiques « Achetez canadien » afin de renforcer le soutien à l'industrie canadienne.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : le 16 décembre 2025

Heure : 10 h 15

Endroit : Longueuil (Québec)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 16 décembre, à 8 h.

au plus tard le 16 décembre, à 8 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 16 décembre » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 10 h.

Veuillez noter que le port de chaussures fermées est obligatoire.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources, Renseignements (médias seulement) : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]