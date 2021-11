« Alors que les coûts sur l'immobilier et la main d'œuvre continuent d'augmenter et que la demande des consommateurs varie énormément dans l'environnement d'aujourd'hui axé sur le commerce électronique, les entreprises ont besoin d'une stratégie novatrice qui stimule leur délai de commercialisation, qui fournit une certitude et une capacité de prédiction en matière de coûts et qui permet une croissance future », explique Martin Graham, Président du Groupe Metro Supply Chain.

Suite à un examen exhaustif, Metro Supply Chain a sélectionné AutoStore, un système de traitement des commandes et d'entreposage en cubes de premier plan et d'envergure mondiale, pour sa première installation. Le système est alimenté par des robots d'entrepôt, qui multiplient la capacité d'entreposage par quatre, permettent un accès rapide à l'inventaire et réduisent considérablement la consommation d'énergie.

Bastian Solutions implémentera AutoStore dans cette installation et y intégrera des convoyeurs automatisés, des stations d'emballage haute-capacité et un rayonnage haute-densité et à couloirs étroits (VNA) pour créer une solution de commerce électronique et de ramassage des unités avant-gardiste qui permet aux entreprises de faire face aux pics saisonnier et inattendus alors que les consommateurs continuent de magasiner où, quand et comme ils le souhaitent.

« Pour tenir leur promesse envers les clients, les entreprises doivent devenir encore plus stratégiques dans la création d'un modèle de réponse à la demande transparent alimenté par les bonnes capacités et technologies. Nous sommes ravis de fournis aux entreprises une solution de commerce électronique automatisée et évolutive qui réduit leur délai de commercialisation et soutient leur croissance à long termes », explique Chiko Nanji, PDG et Président du Groupe Metro Supply Chain.

À propos de Metro Supply Chain

Basé au Canada, Metro Supply Chain crée et fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement qui aident certaines des plus grandes et plus célèbres marques à améliorer leurs activités. Depuis plus de 40 ans, le groupe a pris de l'envergure avec plus de 80 sites et 6 000 employés en Amérique du Nord et en Europe. L'échelle, les capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Supply Chain lui permettent de répondre aux besoins de chaîne d'approvisionnement les plus complexes de ses clients, y compris la création de réseaux de traitement des commandes et de livraison au « dernier kilomètre » pour le commerce électronique.

