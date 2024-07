Mitsubishi Motors du Canada signe un partenariat de trois ans avec MétéoMédia et The Weather Network

OAKVILLE, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Les véhicules à l'effigie des marques MétéoMédia et The Weather Network , en partenariat avec Mitsubishi Motor Sales of Canada , prennent la route d'un océan à l'autre aujourd'hui. Ceci marque le début d'un partenariat officiel avec une compagnie automobile. En tant que source d'information de confiance qui aide à garder les Canadiens en sécurité et informés, ce partenariat soutient la mission de The Weather Network et de MétéoMédia de fournir des nouvelles et des informations météorologiques à leur public tout en les encourageant à conquérir toutes les aventures qui se présentent à eux.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Mitsubishi en tant que véhicule toute-saison officiel », a déclaré Tami Coughlan, responsable des ventes de The Weather Network et MétéoMédia. « Ce partenariat va au-delà du placement médiatique et inclut l'intégration de la marque, le storytelling et des véhicules qui permettront à nos équipes de s'aventurer dans des conditions météorologiques sévères en toute sécurité et en toute confiance. »

Habillés d'un design accrocheur et audacieux qui démontre l'aspect dynamique de la météo, les VUS Mitsubishi sont équipés de fonctionnalités de sécurité avancées, y compris le Super All-Wheel Control, des vues de caméra à 360°, des rétroviseurs à inclinaison automatique en marche arrière, des coussins gonflables supplémentaires et un système de surveillance de la pression des pneus. L'environnement intérieur et l'extérieur du Mitsubishi Outlander sont conçus pour que nos équipes puissent avancer en toute sécurité dans diverses conditions météorologiques. Les reportages tournés sur le terrain transmettent des informations météorologiques critiques aux téléspectateurs.

« Nous croyons que c'est un partenariat qui sied parfaitement aux deux marques », a déclaré Kenji Harada, président et directeur général de Mitsubishi Motor Sales of Canada. « Les Canadiens choisissent de plus en plus les véhicules Mitsubishi parce qu'ils savent qu'ils sont sûrs, fiables et conçus pour le style de vie et les conditions météorologiques canadiennes, grâce à notre système Super All-Wheel Control. De même, nous savons que les Canadiens comptent sur MétéoMédia et The Weather Network toute l'année pour les tenir informés. »

À VOIR : Bravez l'aventure et conduisez avec ambition

Ce partenariat développé en collaboration avec Mitsubishi Motors Canada et l'agence de médias Jan Kelley offre de la visibilité et suscite l'intérêt en aidant la marque Mitsubishi à se connecter avec le public canadien. Le programme multiplateforme inclut l'intégration du Mitsubishi Outlander dans les rapports météorologiques quotidiens, le storytelling personnalisé, la commandite de contenus extérieurs et des tactiques numériques pour atteindre les segments d'audience clés.

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp. est une entreprise internationale d'information météorologique et de gestion de données. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima , et Otempo.pt . Elle exploite également le Système national d'agrégation et de diffusion d'alertes du Canada, partie d' En Alerte . Grâce à une innovation constante et à un entrepreneuriat dynamique, Pelmorex a grandi pour atteindre des consommateurs dans le monde entier, est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'informations météorologiques. Elle a aussi innové en fournissant des solutions de données et des informations aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

À propos de Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc.

Mitsubishi Motor Sales of Canada (MMSCAN) est la branche de vente, service, pièces et marketing des Mitsubishi Motors du Japon. La gamme de produits 2024 comprend la sous-compacte Mirage, le crossover sous-compact RVR, le véhicule utilitaire sport compact Eclipse Cross et le véhicule utilitaire sport compact Outlander/Outlander PHEV. MMSCAN soutient ses 97 concessions avec une équipe du siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, Ontario. Établie en 2002, MMSCAN et ses concessions emploient plus de 2 100 personnes dans des communautés grandes et petites.

SOURCE Pelmorex Corp.

Pour organiser une entrevue avec un membre de Pelmorex Corp. ou Mitsubishi, veuillez contacter : Madelaine Lapointe, Pelmorex Corp., [email protected]; Dan Dakin, Mitsubishi Motor Sales of Canada, [email protected]