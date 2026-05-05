TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX : RUS) communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2026.

Produits d'exploitation et expéditions trimestriels records

Produits d'exploitation de 1,4 milliard de dollars et BAIIA de 124 millions de dollars

Apport solide de l'acquisition d'actifs de Kloeckner

Conclusion de la vente de biens immobiliers redondants - Produit de 39 millions de dollars

Déclaration d'une augmentation du dividende trimestriel -

0,44 $ par action payable en juin 2026

Solide structure de capital et liquidités de 500 millions de dollars



Trimestre terminé le

31 mars 2026 31 déc. 2025 31 mars 2025 Produits d'exploitation 1 418 $ 1 094 $ 1 174 % BAIIA 1 124

69

86

Résultat net 72

30

43

Bénéfice par action 1,30

0,55

0,75



Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.

Mesures non conformes aux PCGR et ratios Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux normes comptables IFRS (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.

BAII -représente le bénéfice net avant les intérêts et les impôts sur le revenu.

BAIIA - représente le bénéfice net avant les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

Liquidités - représentent l'encaisse moins la dette bancaire plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité de crédit bancaire.

Encaisse liée au fonds de roulement- représente la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Le tableau suivant montre le rapprochement du bénéfice net conformément aux PCGR et de :



Trimestre terminé le (en millions de dollars, sauf les données sur les actions) 31 mars 2026 31 déc. 2025 31 mars 2025 Bénéfice net 71,8 $ 30,4 $ 43,0 $ Provision pour impôts 18,9

9,7

14,5

Charges d'intérêts (revenus), nets 7,0

5,1

4,7

BAII 1 97,7

45,2

62,2

Amortissement 26,0

23,4

23,5

BAIIA 1 123,7 $ 68,6 $ 85,7 $ Résultat de base par action 1,30 $ 0,55 $ 0,75 $

____________ 1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios

Nos résultats du premier trimestre de 2026 reflètent la poursuite de l'amélioration des mesures de courbes de tendance, conséquence des conditions de marché favorables et de la réalisation des avantag es de nos initiatives stratégiques.

Les produits d'exploitation ont atteint un niveau trimestriel record de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre de 2026, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport au premier trimestre de 2025 et une augmentation de 30 % par rapport au quatrième trimestre de 2025.

Nous avons conclu la vente d'une propriété liée à notre succursale de Delta (Colombie-Britannique) pour un produit en espèces de 39 millions de dollars, ce qui a entraîné un gain avant impôt de 36 millions de dollars. De plus, nous avons déménagé pour réutilisation dans nos autres secteurs d'activités des ensembles d'équipements qui se trouvaient à la succursale de Delta. Cette initiative fait partie du plan visant à rationaliser notre présence dans l'Ouest canadien et à réduire le capital redondant qui a évolué depuis l'acquisition des succursales de Samuel en 2024. Avec la conclusion de la vente de la propriété, nous avons dépassé la limite supérieure de l'objectif de réduction du capital de 100 millions de dollars. En plus de l'avantage lié à la réduction du capital, la vente de la propriété de Delta (C.-B.) témoigne du fait que certains de nos biens immobiliers ont une valeur marchande supérieure à leur valeur comptable. Par conséquent, nous continuerons d'explorer certaines occasions pour établir et cristalliser la valeur potentielle.

Au premier trimestre de 2026, notre marge brute moyenne était de 21,3 %, ce qui représente une légère amélioration par rapport au quatrième trimestre de 2025, et ce malgré le profil de marge inférieur des actifs acquis de Kloeckner Metals Corporation (« Kloeckner ») le 31 décembre 2025. Le pourcentage de la marge brute moyenne de notre secteur des centres de service, en fonction des magasins comparables, a augmenté de 111 points de base au premier trimestre de 2026 par rapport au quatrième trimestre de 2025.

Au premier trimestre de 2026, notre BAIIA était de 124 millions de dollars, soit une augmentation de 44 % par rapport au premier trimestre de 2025, et une augmentation de 80 % par rapport au quatrième trimestre de 2025. Après exclusion du gain non récurrent de 36 millions de dollars sur la vente de la propriété Delta (C.-B.) et de la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché, notre BAIIA comparable s'établit comme suit :

(En millions de dollars) 31 mars 2026 31 déc. 2025 31 mars 2025 BAIIA 124 $ 69 $ 86 $ Gain sur la vente (36)

-

-

Charge liée à l'évaluation à la valeur du marché/(reprise)











sur la rémunération fondée sur les actions 5

3

(3)

Total 93 $ 72 $ 83 $

Le secteur des centres de service a réalisé des expéditions records au premier trimestre de 2026, malgré des conditions météorologiques défavorables dans la majeure partie de l'est du Canada et aux États-Unis à la fin de janvier. Le nombre de tonnes expédiées au premier trimestre de 2026 a augmenté de 32 % par rapport au quatrième trimestre de 2025, et de 18 % par rapport au premier trimestre de 2025, en raison principalement de l'acquisition de Kloeckner. Sur la base des magasins comparables, au premier trimestre de 2026, le nombre d'expéditions a augmenté de 9 % par rapport au quatrième trimestre de 2025.

Au premier trimestre de 2026, nos activités aux États-Unis ont représenté 53 % de nos produits d'exploitation et 58 % des bénéfices d'exploitation du segment (à l'exclusion de l'incidence du gain sur la propriété de Delta [C.-B.]) contre 44 % des produits d'exploitation et 45 % des bénéfices d'exploitation en 2025, 39 % des produits d'exploitation et 36 % des bénéfices d'exploitation en 2024. Ce changement est le résultat d'une série d'initiatives de croissance ciblées aux États-Unis.

Au premier trimestre de 2026, nous avons généré un bénéfice par action de 1,30 $, ce qui est supérieur au 0,55 $ par action déclaré au quatrième trimestre de 2025 et au 0,75 $ par action enregistré au premier trimestre de 2025. Au cours du trimestre, nous avons généré un rendement annualisé du capital de 22 %, ce qui est supérieur aux 15 % générés au premier trimestre de 2025 et aux 11 % générés au quatrième trimestre de 2025.

Au cours du deuxième trimestre de 2026, nous avons généré 78 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations hors caisse du fonds de roulement, investi 18 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations pour faire progresser nos initiatives de croissance interne et remboursé 31 millions de dollars en capital à nos actionnaires au moyen de rachats d'actions et de dividendes.

Conditions du marché

Au premier trimestre de 2026, les conditions du marché étaient généralement favorables, dans un contexte où la demande était solide dans la plupart de nos régions d'exploitation, associée à des hausses du prix de l'acier avantageuses au cours des derniers mois. Au premier trimestre de 2026, aux États-Unis, les prix moyens des tôles d'acier et des bobines laminées à chaud étaient respectivement de 1 073 $ US la tonne et de 984 $ US la tonne, ce qui représente des augmentations de 8 % pour les tôles d'acier et de 15 % pour les bobines laminées à chaud par rapport aux moyennes du quatrième trimestre de 2025. De plus, les prix aux États-Unis des plaques et des bobines laminées à chaud ont augmenté tout au long du premier trimestre de 2026, les prix au 31 mars 2026 étant de 8 % plus élevés pour les plaques et de 5 % plus élevés pour les bobines laminées à chaud que les moyennes du premier trimestre de 2026.

Initiatives de croissance des investissements en capitaux

Le 31 décembre 2025, nous avons conclu l'acquisition de sept succursales de Kloeckner aux États-Unis. En avril 2026, nous avons finalisé le prix d'achat ajusté à 94 millions de dollars américains, ce qui nous a valu un remboursement de 8 millions de dollars américains. Au cours du premier trimestre de 2026, les anciennes succursales de Kloeckner ont contribué à nos résultats à hauteur de 183 millions de dollars en produits d'exploitation et de 8 millions de dollars en BAIIA. En outre, nous travaillons à un certain nombre d'initiatives pour intégrer les succursales acquises de Kloeckner à notre présence aux États-Unis, y compris la recherche d'occasions d'investissements en capital ciblés.

Au premier trimestre de 2026, nous avons investi 18 millions de dollars en dépenses en immobilisations pour assurer la progression d'une série de projets discrétionnaires, ce qui représente une augmentation par rapport aux niveaux des trois derniers trimestres. Nous avons en réserve un bassin dynamique de ce type de projets qui devraient être achevés à la fin de 2026 et en 2027.

Versement du capital aux actionnaires

Nous misons sur une approche souple concernant le versement du capital aux actionnaires, qui est désormais effectué comme suit : i) nos dividendes courants; et ii) le rachat d'actions. Au premier trimestre de 2026, nous avons versé 24 millions de dollars en dividendes et racheté 7 millions de dollars de nos actions (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral sur les rachats d'actions).

Au premier trimestre de 2026, nous avons versé un montant de 24 millions de dollars en dividendes, soit 0,43 $ par action. Le 5 mai 2026, nous avons déclaré une augmentation de notre dividende trimestriel qui s'établit à 0,44 $ par action, payable le 15 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés en date du 28 mai 2026. Il s'agit de la quatrième année consécutive d'augmentation du dividende, qui représente une augmentation cumulative de 16 % par rapport au niveau du dividende au premier trimestre de 2023.

Au quatrième trimestre de 2026, nous avons racheté 0,15 million d'actions ordinaires à un prix moyen par action de 47,42 $ pour un total de 7 millions de dollars. Au cours de la période écoulée depuis la création de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en août 2022, nous avons acheté environ 8,7 millions de nos actions ordinaires, soit environ 14 % de nos actions en circulation à l'époque, à un prix moyen par action de 38,13 $ pour une contrepartie totale de 333 millions de dollars (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral sur les rachats d'actions).

Liquidités et structure du capital

L'une de nos stratégies clés consiste à maintenir une structure de capital efficace afin de traverser les cycles du marché et d'être en mesure de tirer parti des occasions. En mars 2026, DBRS Morningstar a réaffirmé notre cote de crédit de qualité investissement de BBB (faible) avec une tendance stable, ce qui est conforme à la cote de crédit de S&P Global de BBB-. Nous avons terminé le trimestre avec une dette nette de 170 millions de dollars et des liquidités disponibles totales de 500 millions de dollars.

Perspectives

Au cours des dernières années, le gouvernement américain a imposé divers droits de douane sur l'acier et l'aluminium, lesquels ont été contrés par d'autres pays, dont le Canada. Les prix à venir de l'acier et certains de nos clients pourraient être touchés par d'autres changements à ces droits de douane.

Au cours des derniers mois, les prix de l'acier et de l'aluminium ont augmenté en raison de la forte demande, des droits de douane continus qui ont limité l'offre internationale en Amérique du Nord et des répercussions inflationnistes sur les coûts de l'énergie et du transport. Nous nous attendons à ce que les niveaux de prix de l'acier récents persistent à court terme. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les marges moyennes de nos centres de service s'améliorent légèrement au deuxième trimestre par rapport à la moyenne du premier trimestre. De plus, nous nous attendons à ce que le nombre d'expéditions de nos centres de service du deuxième trimestre demeure à des niveaux similaires à ceux du premier trimestre en raison d'une activité soutenue dans la plupart de nos régions géographiques.

À moyen terme, nous nous attendons à profiter d'un nouveau rétablissement de la production industrielle manufacturière aux États-Unis, de projets de construction du Canada et d'investissements liés aux infrastructures dans des secteurs comme les centres de données. De plus, nous sommes en mesure d'acquérir des parts de marché grâce à nos investissements continus dans l'équipement à valeur ajoutée, à la modernisation de nos installations et à nos acquisitions.

Nos magasins du secteur de l'énergie devraient continuer de bénéficier de la grande activité dans le secteur de l'énergie en 2026. Notre segment des magasins du secteur de l'énergie devrait également continuer à acquérir des parts de marché tout en maintenant un profil de marge vigoureux.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le mercredi 6 mai 2026 à 9 h HE pour parler des résultats du premier trimestre de 2026. Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4IUNj8t. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 945-7677 (Toronto et international) et le 1 888 699-1199 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 289 819-1450 (Toronto et international) et au 1 888 660-6345 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le mercredi 20 mai 2026. Vous devrez entrer le code 88037 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse https://www.russelmetals.com/fr/documents/conference-telephonique/.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent rapport de gestion constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la volatilité des prix des produits; le caractère cyclique de l'industrie; les acquisitions futures; les réclamations de clients à l'égard des produits; la concurrence importante; les sources de perturbations de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; la cybersécurité; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les changements climatiques; les émissions de carbone; les lois et réglementations en matière de santé et de sécurité et les risques géopolitiques et ceux relatifs à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent rapport de gestion. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent rapport de gestion et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits plus haut, sous la rubrique « Risque » plus tard dans le présent rapport de gestion, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 31 mars

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) 2026

2025

Produits d'exploitation 1 418,3 $ 1 173,6 $ Coût matériel 1 115,6

921,2

Dépenses d'employé 143,4

113,0

Autres charges d'exploitation 97,2

77,2

Profit sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente (35,6)

-

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts 97,7

62,2

Intérêts débiteurs 7,0

4,7

Bénéfices avant impôts sur les bénéfices 90,7

57,5

Provision pour impôts 18,9

14,5

Bénéfice net pour la période 71,8 $ 43,0 $ Bénéfice de base par action ordinaire 1,30 $ 0,75 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 1,30 $ 0,75 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2026

2025

Bénéfice net pour la période 71,8 $ 43,0 $ Autre élément du résultat étendu (perte)







Éléments pouvant être reclasses dans l'état des résultats







Gains (pertes) non réalisés sur les devises étrangères à la conversion







des états financiers des établissements étrangers 19,2

(0,9)

Éléments qui ne peuvent pas être reclassés dans l'état des résultats







(Pertes) gains actuarielles sur les obligations liées à la retraite







et obligations similaires après impôt (0,8)

(2,0)

Autres éléments du résultat étendu (perte) 18,4

(2,9)

Total du résultat étendu 90,2 $ 40,1 $

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) 31 mars

2026

31 décembre

2025

ACTIF







Actif à court terme







Encaissé et quasi-espèces 128,1 $ 114,6 $ Débiteurs 712,1

554,2

Stocks 1 071,3

1 084,2

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 34,2

33,1

Impôts à recouvrer 1,9

6,2

Actifs détenus en vue de la vente -

4,9

Total 1 947,6

1 797,2

Immobilisations corporelles 569,6

558,6

Actif au titre du droit d'utilisation 156,8

155,2

Actifs d'impôts reportés 0,4

0,4

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 34,9

37,0

Actifs financiers et autres 4,9

5,1

Écart d'acquisition et actifs incorporels 130,1

131,1

Total des actifs 2 844,3 $ 2 684,6 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Créditeurs et charges à payer 637,6 $ 552,2 $ Obligations locatives à court terme 29,7

28,5

Impôts à payer 14,5

6,3

Total 681,8

587,0

Dette à long terme 298,3

298,3

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 1,4

1,5

Passifs d'impôts reportés 22,3

25,8

Obligations locatives à long terme 158,2

156,9

Provisions et autres passifs non courants 34,1

26,2

Total du passif 1 196,1

1 095,7

Capitaux propres







Actions ordinaires 508,0

509,4

Bénéfices non répartis 961,2

919,7

Surplus d'apports 9,9

9,9

Cumul des autres éléments du résultat étendu 169,1

149,9

Total des capitaux propres 1 648,2

1 588,9

Total du passif et des capitaux propres 2 844,3 $ 2 684,6 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2026

2025

Activités d'exploitation







Bénéfice net pour la période 71,8 $ 43,0 $ Amortissement 26,0

23,5

Provision pour d'impôts 18,9

14,5

Intérêts débiteurs, net 7,0

4,7

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles (0,1)

(0,2)

Profit sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente (35,6)

-

Différence entre les charges de retraite et le financement 0,7

0,7

Intérêts payés, y compris les intérêts sur les obligations locatives (10,3)

(4,3)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant







les variations hors caisse du fonds de roulement 78,4

81,9

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement







Débiteurs (154,2)

(99,9)

Stocks 18,9

(74,5)

Créditeurs et charge à payer 90,7

83,3

Autres (1,1)

(8,7)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement (45,7)

(99,8)

Impôts sur le résultat reçus (payés), nets (9,8)

1,3

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 22,9

(16,6)

Activités de financement







Émission d'actions ordinaires -

0,3

Rachat d'actions ordinaires (7,2)

(25,8)

Dividendes sur les actions ordinaires (23,7)

(23,9)

Diminution des emprunts bancaires -

(13,4)

Émission de la dette à long terme -

300,0

Frais de financement reportés -

(2,0)

Obligations locatives (7,9)

(5,9)

Encaisse utilisée dans les activités de financement (38,8)

229,3

Activités d'investissement







Achat d'immobilisations corporelles (18,1)

(28,9)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 0,4

0,5

Produits de la cession d'actifs détenus en vue de la vente 38,5

-

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 20,8

(28,4)

Incidence des taux de change sur l'encaisse et les quasi-espèces 8,6

0,3

Augmentation de l'encaisse et des quasi-espèces 13,5

184,6

Encaisse et quasi-espèces au début 114,6

45,6

Encaisse et quasi-espèces à la fin 128,1 $ 230,2 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires

Bénéfices

non répartis

Surplus

d'apport

Cumul des autres

éléments du

résultat étendu

Total

Solde au 1er janvier 2026 509,4 $ 919,7 $ 9,9 $ 149,9 $ 1 588,9 $ Paiement des dividends -

(23,7)

-

-

(23,7)

Revenue nets pour l'année -

71,8

-

-

71,8

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

18,4

18,4

Rachat d'actions (1,4)

(5,8)

-

-

(7,2)

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

(0,8)

-

0,8

-

Solde au 31 mars 2026 508,0 $ 961,2 $ 9,9 $ 169,1 $ 1 648,2 $

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires

Bénéfices

non répartis

Surplus

d'apport

Cumul des autres

éléments du

résultat étendu

Total

Solde au 1er janvier 2025 528,1 $ 918,7 $ 10,0 $ 201,6 $ 1 658,4 $ Paiement des dividends -

(23,9)

-

-

(23,9)

Revenue nets pour l'année -

43,0

-

-

43,0

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(2,9)

(2,9)

Options d'achat d'actions exercées 0,4

-

(0,1)

-

0,3

Rachat d'actions (5,8)

(20,0)

-

-

(25,8)

Transfert des gains actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

(2,0)

-

2,0

-

Solde au 31 mars 2025 522,7 $ 915,8 $ 9,9 $ 200,7 $ 1 649,1 $

SOURCE Métaux Russel inc.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., 905 819-7361, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com