TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS : TSX) a annoncé les résultats du vote de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026 qui a eu lieu le 6 mai 2026. Un total de 31 247 659 actions ordinaires étaient représentées à l'assemblée, en personne ou par procuration, ce qui correspond à 56,79 % des 55 021 755 actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 17 mars 2026.

Les actionnaires ont voté pour l'élection de chaque candidat à un poste d'administrateur, comme suit :





Candidat

Voix

« pour »

Voix

« pour » en %

Voix

« contre »



Voix

« contre » en % M. Elyse Allan 30 453 532

98,13 % 581 733

1,87 % Stewart C. Burton 30 753 359

99,09 % 281 908

0,91 % John M. Clark 29 280 635

97,49 % 754 630

2,51 % James F. Dinning 29 873 675

96,26 % 1 161 590

3,74 % Brian R. Hedges 30 355 372

97,81 % 679 895

2,19 % Cynthia Johnston 30 555 136

98,53 % 457 181

1,47 % Roger D. Paiva 30 776 251

99,17 % 259 016

0,83 % John G. Reid 30 634 833

98,71 % 400 434

1,29 % Annie Thabet 30 863 783

99,45 % 171 484

0,55 %

Les résolutions « sur la rémunération » et nommant KPMG LLP comme partie vérificatrice de la Société ont toutes deux été approuvées.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

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Site Internet : www.russelmetals.com

SOURCE Métaux Russel inc.

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