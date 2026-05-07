Nouvelles fournies parMétaux Russel inc.
07 mai, 2026, 11:30 ET
TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS : TSX) a annoncé les résultats du vote de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026 qui a eu lieu le 6 mai 2026. Un total de 31 247 659 actions ordinaires étaient représentées à l'assemblée, en personne ou par procuration, ce qui correspond à 56,79 % des 55 021 755 actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 17 mars 2026.
Les actionnaires ont voté pour l'élection de chaque candidat à un poste d'administrateur, comme suit :
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M. Elyse Allan
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30 453 532
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98,13 %
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581 733
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1,87 %
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Stewart C. Burton
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30 753 359
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99,09 %
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281 908
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0,91 %
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John M. Clark
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29 280 635
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97,49 %
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754 630
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2,51 %
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James F. Dinning
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29 873 675
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96,26 %
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1 161 590
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3,74 %
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Brian R. Hedges
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30 355 372
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97,81 %
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679 895
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2,19 %
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Cynthia Johnston
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30 555 136
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98,53 %
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457 181
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1,47 %
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Roger D. Paiva
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30 776 251
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99,17 %
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259 016
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0,83 %
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John G. Reid
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30 634 833
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98,71 %
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400 434
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1,29 %
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Annie Thabet
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30 863 783
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99,45 %
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171 484
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0,55 %
Les résolutions « sur la rémunération » et nommant KPMG LLP comme partie vérificatrice de la Société ont toutes deux été approuvées.
À propos de Métaux Russel inc.
Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.
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Site Internet : www.russelmetals.com
SOURCE Métaux Russel inc.
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