Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a décidé de changer de dénomination pour devenir PMET Resources Inc. en anglais et Ressources PMET inc. en français.

La Société conservera ses symboles boursiers existants, soit « PMET » à la Bourse de Toronto et « PMT » à la Bourse d'Australie.

Le changement de dénomination et la refonte de l'image de marque de l'entreprise marquent la prochaine étape dans l'évolution de la Société alors que le développement du projet de calibre mondial Shaakichiuwaanaan au Canada continue de progresser avec l'aboutissement imminent de l'étude de faisabilité et les progrès soutenus dans le cadre du processus d'obtention des permis et la mobilisation des parties prenantes.

L'évolution de la marque de la Société, qui devient Ressources PMET, s'inscrit dans sa trajectoire de croissance en tant que société de minéraux critiques mondiale et diversifiée, qui se consacre à devenir un fournisseur de minéraux critiques fiable à long terme pour les marchés clés d'Amérique du Nord et d'Europe.

En lien avec ce virage, le slogan de l'entreprise évoluera de « la prochaine puissance du lithium en Amérique du Nord » pour devenir « le pôle nord-américain des minéraux critiques », reflétant la richesse géologique plus large de Shaakichiuwaanaan. En effet, en plus du lithium, le projet englobe aussi des ressources en tantale, en césium et en gallium, avec un potentiel de livrer un approvisionnement de calibre mondial pour chacune de ces substances minérales hautement stratégiques.

Ken Brinsden, président, chef de la direction et directeur général de la Société, a déclaré :

« L'évolution de Patriot en PMET arrive au bon moment pour notre Société et le projet Shaakichiuwaanaan. Notre nouveau logo, un cristal à trois faces, est représentatif d'un minéral dont les trois faces représentent chacune l'une des composantes LCT de nos pegmatites, soit le lithium, le césium et le tantale. Elles représentent également les trois cultures présentes et actives sur le site et au sein de la Société elle-même, soit les cultures crie, française et anglaise, qui collaborent pour faire de Shaakichiuwaanaan un fournisseur clé de minéraux critiques pour les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. »

« RESSOURCES PMET, avec notre nouveau logo et surtout, notre nouveau site web à l'adresse pmet.ca, offre une plateforme fraîche, efficace et transparente pour communiquer avec toutes nos parties prenantes. »

À compter de l'ouverture des négociations le 18 septembre 2025, sous réserve de l'approbation finale de la Bourse de Toronto, les titres de la Société commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto sous la nouvelle dénomination, le changement de dénomination devant entrer en vigueur à l'ASX le 19 septembre 2025 (Sydney). Les nouveaux numéros CUSIP et ISIN assignés aux actions ordinaires de la Société sont : 73015G104 et CA73015G1046, respectivement. Il n'y aura aucune consolidation du capital-actions, et les actionnaires ne sont pas tenus d'échanger leurs certificats d'actions existants pour de nouveaux certificats portant le nouveau nom de la Société. Les actions de la Société détenues par voie électronique seront comptabilisées par voie électronique. Le changement de dénomination de la Société n'a aucune incidence sur les droits des détenteurs de titres de la Société et aucune autre action n'est requise de la part des détenteurs de titres existants en lien avec ce changement. Tous les titres en circulation resteront valides sous la nouvelle dénomination.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium en roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (le « projet »; auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Le projet englobe la plus grande[1] ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite[2] au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées. Par ailleurs, le projet englobe une ressource minérale consolidée, qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées et se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.patriotbatterymetals.com. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

_______________________________ 1 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés. 2 La teneur de coupure de l'ERM consolidée varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement englobées à l'intérieur de la forme minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13. La date d'effet des ERM est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Personne qualifiée/compétente

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué qui se rapporte à la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Métaux de Batteries Patriot inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « sera », « est d'avis » ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, être entrepris ou atteints. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : la date du changement de dénomination, la date de l'étude de faisabilité, les progrès soutenus dans le cadre du processus d'obtention des permis et la mobilisation des parties prenantes, et la stratégie d'affaires de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux anticipés dans cette information. Ainsi, ces risques ne sont pas exhaustifs; toutefois, ils devraient être considérés avec attention. Si l'une de ces incertitudes ou l'un de ces risques se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet de la Société et le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+ pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

