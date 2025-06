L'émergence et la forte croissance d'applications à base de tantale sont stimulées à la fois par l'innovation technologique et les changements stratégiques dans les industries mondiales.

Shaakichiuwaanaan se classe parmi les cinq plus grandes 1 ressources minérales de pegmatite riche en tantale 2 au monde en termes de teneur et de tonnage : Ressources indiquées : 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga. Ressources présumées : 33,3 Mt à 1,33 % Li 2 O, 156 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga.

Les intersections de forage à haute teneur en tantale (et en lithium) comprennent : 9,6 m à 0,94 % Li 2 O et 2 307 ppm Ta 2 O 5 (CV23-271) - CV13 9,5 m à 1,12 % Li 2 O et 1 538 ppm Ta 2 O 5 (CV24-441) - CV5 22,7 m à 2,79 % Li 2 O et 972 ppm Ta 2 O 5 (CV24-661) - CV5 22,9 m à 2,58 % Li 2 O et 621 ppm Ta 2 O 5 (CV23-181) - CV5

La tantalite est le principal minéral porteur de tantale identifié à Shaakichiuwaanaan.

La tantalite est commercialement récupérée en tant que sous-produit dans le cadre de multiples exploitations minières de pegmatite lithinifère dans le monde au moyen de méthodes conventionnelles simples et bien comprises - notamment à Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco.

La Société a commencé à évaluer des options permettant de faire avancer et d'intégrer le tantale présent à Shaakichiuwaanaan en tant que sous-produit potentiel dans le développement économique global du projet , suivant la réalisation de l'étude de faisabilité portant sur le lithium dans la pegmatite CV5 dont la publication est toujours prévue pour le T3 2025 : Des programmes d'essais sont en cours afin d'évaluer de manière plus approfondie la récupération du tantale; un concentré de tantalite à ~19 % Ta 2 O 5 a été produit lors du programme d'essai initial.

La publication de l'étude de faisabilité portant sur le lithium dans la pegmatite CV5 est toujours prévue pour le T3 2025.

______________________________________________________ 1 Classement établi en fonction des données sur les ressources minérales obtenues jusqu'au 11 avril 2025 tirées de l'information publiée par les sociétés en vertu du Règlement 43-101, du JORC ou d'organismes règlementaires équivalents (voir le communiqué du 12 mai 2025). 2 La teneur de coupure varie en fonction de la méthode d'exploitation minière et de la pegmatite (0,40 % Li2O à ciel ouvert, 0,60 % Li2O sous terre à CV5 et 0,70 % Li2O sous terre à CV13). La date d'effet de l'ERM (annoncée en mai 2025) est le 6 janvier 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « Le projet Shaakichiuwaanaan évolue rapidement pour devenir une importante source d'approvisionnement en minéraux critiques avec le tantale, le césium et le gallium déjà identifiés comme importants sous-produits potentiels liés à une opération de lithium primaire. Parmi ces opportunités, le tantale est le plus couramment observé dans l'industrie, lorsque les teneurs sont suffisamment élevées, et peut être récupéré au moyen de méthodes de traitement simples et conventionnelles, sans impact notable sur la récupération du lithium. »

« Comme Shaakichiuwaanaan se classe parmi les 5 plus grandes pegmatites riches en tantale au monde en termes de teneur et de tonnage, il existe un fort potentiel que le tantale puisse améliorer davantage le rendement économique et financier du projet », a ajouté M. Smith.

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » OU « Patriot ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir de présenter une mise à jour portant sur les programmes de travaux en cours visant à mettre en valeur le tantale - un autre métal critique et stratégique de grande valeur présent en abondance sur sa propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet ») détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Les ressources minérales de Shaakichiuwaanaan3, composées des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») CV5 et CV13, se trouvent à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons.

Les pegmatites LCT à Shaakichiuwaanaan sont hautement évoluées grâce à un processus de cristallisation fractionnée qui a eu lieu lors de leur formation, en vertu duquel la cristallisation des minéraux entraîne des changements progressifs dans la composition chimique du produit en fusion résiduel, de telle sorte que des minéraux de plus en plus rares sont formés au fil du processus. Ce processus de formation des pegmatites LCT mène le plus souvent à un enrichissement modeste en lithium et en autres métaux critiques; toutefois, dans de rares circonstances, ce processus peut entraîner un enrichissement extrême.

_______________________ 3 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li2O, 156 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert), 0,60 % Li2O (souterraine à CV5), et 0,70 % Li2O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 6 janvier 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

La Société est très chanceuse que les pegmatites LCT à Shaakichiuwaanaan soient très évoluées, ce qui a entraîné un enrichissement extrême en lithium, césium et tantale - d'un calibre potentiellement mondial dans chacun des cas - ainsi qu'en autres métaux critiques et stratégiques potentiellement récupérables (p. ex., le gallium). Chacun de ces métaux critiques pourrait devenir un sous-produit à valeur ajoutée de plus dans le cadre de l'exploitation du lithium envisagée à Shaakichiuwaanaan. Des renseignements supplémentaires sont présentés ci-dessous incluant une description de l'opportunité liée au tantale et les mesures prises pour évaluer le développement de cet actif unique.

OPPORTUNITÉ LIÉE AU TANTALE

Le tantale, qui se trouve principalement dans le minéral tantalite à Shaakichichiuwaanaan, a historiquement été et est actuellement récupéré commercialement dans le cadre de l'exploitation minière de pegmatites LCT (p. ex. à Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco). Cela réduit potentiellement le risque associé à la démarche visant à récupérer le tantale à Shaakichichiuwaanaan.

Ce potentiel est d'autant plus intéressant du fait que l'ERM de Shaakichiuwaanaan se classe parmi les 5 plus grandes4 pegmatites riches en tantale au monde en termes de teneur et de tonnage (Figure 1), mettant en lumière la richesse exceptionnelle en métaux critiques du projet, avec 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li 2 O et 156 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées. Cela équivaut à un contenu en tantale de 23 104 tonnes (50,9 millions de livres) de Ta 2 O 5 .

_______________________________________ 4 Classement établi en fonction des données sur les ressources minérales obtenues jusqu'au 11 avril 2025 tirées de l'information publiée par les sociétés en vertu du Règlement 43-101, du JORC ou d'organismes règlementaires équivalents (voir le communiqué du 12 mai 2025).

Comme c'est souvent le cas dans les pegmatites LCT, la minéralisation en tantale présente une zonalité au sein du corps pegmatitique plus large, qui se superpose souvent à la zonalité de la minéralisation en lithium. Des teneurs très élevées en tantale sont présentes au sein du gîte, et ces dernières peuvent montrer un chevauchement avec des zones à haute teneur en lithium. Voici quelques intersections de forage (tableaux 1 et 2) :

9,6 m à 0,94 % Li 2 O et 2 307 ppm Ta 2 O 5 (CV23-271) - CV13

à 0,94 % Li O et (CV23-271) - CV13 9,5 m à 1,12 % Li 2 O et 1 538 ppm Ta 2 O 5 (CV24-441) - CV5

à 1,12 % Li O et (CV24-441) - CV5 22,7 m à 2,79 % Li 2 O et 972 ppm Ta 2 O 5 (CV24-661) - CV5

à 2,79 % Li O et (CV24-661) - CV5 22,9 m à 2,58 % Li 2 O et 621 ppm Ta 2 O 5 (CV23-181) - CV5

PROCÉDÉ DE RÉCUPÉRATION

Sur certains sites historiques et actuels d'exploitation minière de pegmatites lithinifères (p. ex., Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco), le tantale est récupéré en un concentré minéral (typiquement de tantalite) au moyen de méthodes conventionnelles, simples et bien comprises. À Shaakichiuwaanaan, la récupération de tantalite est envisagée à partir des flux de rejets du procédé de récupération du lithium au moyen de méthodes magnétiques et gravitaires (p. ex., spirales) simples, conventionnelles et abordables. Il est anticipé que le circuit de récupération du tantale pourrait se greffer au circuit de récupération primaire du lithium en utilisant les flux de rejets comme alimentation, sans avoir d'impact sur la récupération globale du lithium.

La Société a des programmes d'essais en cours aux installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario) ciblant la récupération de tantalite à partir du matériel qui serait extrait au début de l'exploitation à ciel ouvert et de l'exploitation souterraine envisagées. Les premiers résultats sont très encourageants, avec des concentrés produits à partir du premier flux de rejet du lithium montrant des teneurs de ~12 % à 19 % Ta 2 O 5 avec une bonne récupération. Les essais se poursuivent sur les autres flux de rejets du circuit de traitement du lithium, ce qui permettra d'établir la teneur et la récupération globales des concentrés.

MARCHÉ DU TANTALE

Le tantale est un composant critique, nécessaire pour fabriquer une variété d'appareils de haute technologie, d'appareils électroniques, de superalliages, ainsi que pour des applications de niche essentielles comme les condensateurs de puissance. Compte tenu de ces applications essentielles, le tantale est inscrit sur la liste des minéraux critiques et stratégiques de la province de Québec (Canada), du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Japon, de l'Inde, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Le tantale est un métal unique et très performant, reconnu pour son point de fusion élevé, sa résistance exceptionnelle à la corrosion et sa capacité de stockage et de transfert de charges électriques. La forte croissance et l'émergence d'applications à base de tantale sont stimulées à la fois par l'innovation technologique et les changements stratégiques dans les industries mondiales. Les applications industrielles émergentes comprennent l'électronique de pointe et l'infrastructure 5G, la fabrication de semiconducteurs, la technologie médicale, y compris les implants et l'équipement d'imagerie médicale, l'aérospatiale et l'informatique quantique.

La Commission géologique des États-Unis (USGS) estime qu'environ 2 100 tonnes de tantale ont été produites dans le monde en 2024. Aucune quantité significative de tantale n'est actuellement produite en Amérique du Nord ni en Europe; la production provient majoritairement (85 %+) de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Nigéria et du Brésil. Toutefois, une importante proportion de l'approvisionnement mondial (~60 %) provient de certaines régions d'Afrique où de graves conflits ou de la corruption sont présents et où les conditions de travail sont secondaires, de telle sorte qu'il est nécessaire d'établir une source d'approvisionnement libre de conflit. La production croissante de tantale à partir de pegmatites lithinifères, principalement d'Australie pour l'instant, est perçue comme une source d'approvisionnement alternative, sécuritaire, stable et sans conflit pour les marchés mondiaux.

Le tantale se négocie actuellement à ~239 $ US/kg (527 $/lb) sous sa forme raffinée (Ta 2 O 5 ≥99,5 %). Selon la source, le marché du tantale connaîtrait un taux de croissance composé annuel de 4-6 % d'ici la fin de la décennie.

PROCHAINES ÉTAPES

Dans le cadre des travaux de forage d'exploration et de développement des ressources axés sur le lithium réalisés jusqu'à maintenant sur la propriété, la Société a identifié d'autres métaux critiques de grande valeur en tant que sous-produits potentiels en plus des imposantes ressources minérales de lithium existantes à Shaakichiuwaanaan, nommément le césium, le tantale et le gallium. L'opportunité liée au césium a été décrite plus en détail dans le communiqué de presse du 10 juin 2025, tandis que l'opportunité liée au tantale est décrite dans le présent communiqué de presse.

Le programme actuel d'essais de récupération du tantale aux installations de SGS Canada à Lakefield (Ontario) devrait être finalisé au cours des prochaines semaines et est axé sur la récupération du tantale à partir des flux de rejets du traitement du lithium. Ces travaux permettront d'arriver à une compréhension préliminaire du schéma de traitement devant être élaboré et à une estimation de la teneur et de la récupération globales en concentré qui peuvent être obtenues. Un programme de suivi est planifié, lequel comprendra une évaluation plus poussée d'un circuit de récupération pouvant potentiellement se greffer au circuit de récupération du lithium primaire, ciblant également des optimisations du procédé.

Par ailleurs, la Société discute activement avec des utilisateurs potentiels et des participants de la chaîne d'approvisionnement afin de développer davantage les débouchés économiques des produits de tantale qui pourraient être dérivés du projet.

L'étude de faisabilité portant sur le lithium dans la composante CV5 des ressources minérales de l'ERM globale pour Shaakichiuwaanaan devrait être finalisée au T3-2025 et demeure une priorité à court terme pour la Société. Le potentiel économique des métaux critiques en sous-produits sera évalué lorsque l'étude de faisabilité axée sur le lithium aura été complétée, avec différentes études qui se déroulent actuellement en parallèle afin de mieux évaluer les possibilités liées au césium, au tantale et au gallium en particulier.

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Métaux de Batteries Patriot inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions restreintes (UAR) et des unités d'actions liées à la performance (UAP) de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

À PROPOS DE MÉTAUX DE BATTERIES PATRIOT INC.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. L'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan5, laquelle inclut les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li 2 O, 156 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, se classe6 comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde. Shaakichiuwaanaan présente aussi un fort potentiel pour d'autres métaux critiques et stratégiques, dont le césium, le tantale et le gallium.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») a été annoncée pour la pegmatite CV5 (lithium) le 21 août 2024, mettant en lumière le potentiel de Shaakichiuwaanaan en tant qu'importante source d'approvisionnement nord-américaine de matières premières de lithium. L'EEP décrit le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, ciblant jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène au moyen d'un schéma de traitement simple, par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

_______________________________ 5 La teneur de coupure varie en fonction de la méthode d'exploitation minière et de la pegmatite (0,40 % Li2O à ciel ouvert, 0,60 % Li2O sous terre à CV5 et 0,70 % Li2O sous terre à CV13). La date d'effet de l'ERM (annoncée en mai 2025) est le 6 janvier 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. 6 Classement établi en fonction des données sur les ressources minérales obtenues jusqu'au 11 avril 2025 tirées de l'information publiée par les sociétés en vertu du Règlement 43-101, du JORC ou d'organismes règlementaires équivalents (voir le communiqué du 12 mai 2025).

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. La fraction utilisée comme matériel d'alimentation dans le cadre des essais de récupération du tantale abordés dans les présentes provient des rejets magnétiques de la séparation en milieu dense (« SMD »). Cet échantillon a initialement été préparé à partir d'un composite de demi-carottes de forage provenant de la pegmatite CV5.

Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie.

L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les lithologies déterminées lors de la diagraphie géologique (c.-à-d., par un géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité (demi-carottes), peu importe si de la minéralisation en spodumène avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée.

La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.

Toutes les carottes de forage sont orientées selon la foliation maximum avant d'être diagraphiées et échantillonnées et sont sciées en demi-carottes; une moitié du carottage est prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte est laissée dans la boîte comme témoin.

Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield (Ontario), Val-d'Or (Québec) ou Radisson (Québec) pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % (ou à 70 % dans le cas des sondages de 2022) passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique), où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). Tous les sondages ont été forés par forage au diamant carotté de calibre NQ.

Le carottage n'était pas orienté. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. Toutes les carottes de forage ont fait l'objet d'une diagraphie géotechnique conforme aux pratiques courantes de l'industrie, incluant TCR, RQD, ISRM et Q-Method. La récupération du carottage est très bonne et dépasse typiquement 90 %. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. Sur réception à la carothèque, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (incluant la structure), des patrons d'altération, de la géologie et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative de la pegmatite ont aussi été prises à intervalles systématiques pour toutes les carottes de forage de pegmatite en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau, ainsi que pour une sélection de carottes de forage des roches encaissantes.

La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie.

Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. L'échantillon utilisé pour les essais de récupération de tantale est un composite de demi-carottes de forage provenant de la pegmatite CV5. L'échantillon a été préparé pour essais et analyse par SGS Canada Inc. dans ses laboratoires à l'interne. La fraction utilisée comme matériel d'alimentation dans le cadre des essais de récupération du tantale abordés dans les présentes provient des rejets magnétiques de la séparation en milieu dense (« SMD »).

L'échantillonnage des carottes de forage est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Le même côté de la carotte était échantillonné afin de maintenir la représentativité.

La taille des différents échantillons est appropriée pour le type de matériel analysé.

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (AQCQ) conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés (MRC, axés sur le Li) dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure à un laboratoire secondaire.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. L'échantillon utilisé pour les essais de récupération de tantale est un composite de demi-carottes de forage provenant de la pegmatite CV5. L'échantillon a été préparé pour essais et analyse par SGS Canada Inc. dans ses laboratoires à l'interne. La fraction utilisée comme matériel d'alimentation dans le cadre des essais de récupération du tantale abordés dans les présentes provient des rejets magnétiques de la séparation en milieu dense (« SMD »).

Les méthodes d'essais pour le tantale sont considérées appropriées pour le stade d'évaluation actuel.

Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield (Ontario), à Val-d'Or (Québec) ou à Radisson (Québec) pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % (ou à 70 % dans le cas des sondages de 2022) passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique), où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50).

La Société se fie sur ses propres protocoles d'AQCQ internes (utilisation systématique de blancs, de matériaux de référence certifiés et de vérifications externes) ainsi qu'aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. Les intervalles sont examinés et compilés par le VP à l'exploration et le directeur de projet avant la divulgation, incluant un examen des données analytiques des échantillons d'AQCQ internes de la Société.

La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium, du tantale et du césium sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, et Ta 2 O 5 = Ta × 1,221. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. Tous les collets de forage ont été arpentés à l'aide d'un appareil RTK Trimble Zephyr 3 ou Topcon GR-5, à l'exception d'un petit nombre de sondages et de rainures pour lesquelles un appareil GPS portable a été utilisé.

Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.

La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.

La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. Les échantillons sélectionnés pour les essais sur le tantale provenaient de composites de demi-carottes de forage de la pegmatite CV5 représentatifs du matériel qui serait extrait lors des premières phases d'exploitation.

À CV5, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée).

À CV13, l'espacement entre les sondages est principalement établi en fonction d'une grille, ciblant un espacement entre les points de percée dans la pegmatite de ~100 m; toutefois, la localisation des collets et l'orientation des sondages peuvent être très variables, reflétant l'orientation variable du corps de pegmatite latéralement.

Selon l'interprétation actuelle, l'espacement entre les sondages à chaque pegmatite est, dans la grande majorité des cas, suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales.

La longueur des échantillons de carottes de forage varie typiquement entre 0,5 et 2,0 m et est de ~1,0 à 1,5 m en moyenne. L'échantillonnage est continu sur toute la pegmatite recoupée en sondage. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé.

Les principaux corps minéralisés sont relativement non déformés et très compétents, mais sont sous l'effet d'un contrôle structural important.

À CV5, le corps minéralisé principal et les lentilles adjacentes sont fortement inclinés, ce qui génère des angles d'intersection obliques par rapport aux épaisseurs réelles qui varient en fonction de l'angle d'inclinaison du sondage et de l'orientation de la pegmatite au point d'intersection, c'est-à-dire que le pendage du corps minéralisé pegmatitique présente des variations latérales et verticales de telle sorte que l'épaisseur réelle n'est pas toujours apparente jusqu'à ce que plusieurs sondages aient été forés (selon un espacement approprié) le long d'une section en particulier.

À CV13, le corps de pegmatite principal montre une orientation variable faiblement inclinée vers le nord. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant des protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques. Les échantillons de carottes de forage ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or (Québec) ou à Radisson (Québec), et ont fait l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués.

L'échantillon pour les essais sur le tantale est resté sous la garde de SGS Canada Inc. puisque ces derniers avaient aussi effectué l'analyse géochimique. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage du programme de forage de l'automne 2021 de la Société (CF21-001 à 004) et du programme de forage de l'hiver 2022 (CV22-015 à 034) a été complété par une personne compétente indépendante et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie (voir discussion dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report on the Corvette Property, Quebec, Canada » préparé par Alex Knox, M. Sc., P.Geo., publié le 27 juin 2022).

Un examen des procédures d'échantillonnage jusqu'au programme de forage de l'hiver 2024 de la Société (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement) a été complété par une personne compétente indépendante en lien avec l'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13) et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie (voir discussion dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada » préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, et Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph. D., de BBA Engineering Ltd, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., de WSP Canada Inc., publié le 12 septembre 2024 avec une date d'effet au 21 août 2024).

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage. Les résultats de récupération du tantale dont il est question dans les présentes ont été examinés par des consultants indépendants de la Société.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Métaux de Batteries Patriot inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances Aurifères Osisko est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre janvier 2026 et novembre 2027. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucune exploration antérieure ciblant la minéralisation en tantale n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.

Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, il y a lieu de consulter le plus récent examen indépendant de la propriété, soit le rapport technique intitulé « NI 43 101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada », préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, et Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph. D., de BBA Engineering Ltd, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., de WSP Canada Inc., publié le 12 septembre 2024 avec une date d'effet au 21 août 2024. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour l'or, l'argent, les métaux de base, les éléments du groupe du platine et le lithium, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et des pegmatites (Li, Cs, Ta).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites à spodumène CV5 et CV13 sont situées au sein du corridor CV. La minéralisation en lithium sur la propriété, incluant à CV5, CV13 et CV9, est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques qui peuvent être exposées en surface sous forme d'affleurements en « dos de baleine » à fort relief. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les pegmatites riches en lithium à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites LCT. Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants :

o Estant et nordant du collet du sondage

o Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage

o Pendage et azimut du sondage

o Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection

o Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. L'information sur les attributs des sondages est présentée dans un tableau inclus dans les présentes. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. Les teneurs moyennes en tantale des gîtes CV5 et CV13 sont présentées dans le communiqué de presse daté du 12 mai 2025, et la teneur moyenne en tantale de chaque intersection de pegmatite est présentée dans les communiqués de presse antérieurs. Dans les présentes figurent la majorité des intersections présentant une teneur de plus de 400 ppm Ta 2 O 5 sur une longueur dans l'axe de forage d'au moins 10 m obtenues dans les sondages jusqu'à CV24-787 (ainsi qu'une sélection d'intervalles à très haute teneur de moins de 10 m). Les intervalles sont composés de pegmatite mais peuvent inclure un peu (typiquement <3 m) de pegmatite à basse teneur et/ou de matériel non pegmatitique. Les résultats présentés illustrent la relation entre les hautes teneurs en tantale et le lithium associé, et mettent en lumière de façon générale les intervalles de minéralisation en tantale aux teneurs les plus élevées sur des épaisseurs modérées à grandes. Une teneur de coupure inférieure en tantale de ~250 ppm Ta 2 O 5 a été utilisée pour le calcul des teneurs/épaisseurs, avec un certain degré de discrétion de la part du géologue. Les pegmatites présentent une minéralisation irrégulière de par leur nature, ce qui fait que certains intervalles comportent un petit nombre d'échantillons faiblement minéralisés inclus dans le calcul. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). À CV5, la modélisation géologique se fait en continu, de sondage en sondage à mesure que les résultats d'analyse sont reçus. Toutefois, l'interprétation actuelle indique un grand corps principal de pegmatite orienté presque verticalement ou fortement incliné, flanqué de plusieurs lentilles pegmatitiques subordonnées (collectivement, la « pegmatite à spodumène CV5 »).

À CV13, la modélisation géologique se fait en continu, de sondage en sondage à mesure que les résultats d'analyse sont reçus. Toutefois, l'interprétation actuelle indique une série de filons-couches subparallèles, horizontaux à faiblement inclinés vers le nord (collectivement, la « pegmatite à spodumène CV13 »).

Toutes les largeurs présentées sont des longueurs dans l'axe de forage. L'épaisseur réelle n'a pas été calculée pour chaque sondage en raison de l'espacement de forage relativement large à ce stade-ci de la délimitation et de la nature typiquement irrégulière de la pegmatite, ainsi que l'orientation variable des sondages. Ainsi, l'épaisseur réelle peut varier sensiblement d'un sondage à l'autre. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site web de la Société. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. La présentation des résultats est équilibrée. Les teneurs moyennes en tantale des gîtes CV5 et CV13 sont présentées dans le communiqué de presse daté du 12 mai 2025, et la teneur moyenne en tantale de chaque intersection de pegmatite est présentée dans les communiqués de presse antérieurs. Dans les présentes figurent la majorité des intersections présentant une teneur de plus de 400 ppm Ta 2 O 5 sur une longueur dans l'axe de forage d'au moins 10 m obtenues dans les sondages jusqu'à CV24-787 (ainsi qu'une sélection d'intervalles à très haute teneur de moins de 10 m). Les intervalles sont composés de pegmatite mais peuvent inclure un peu (typiquement <3 m) de pegmatite à basse teneur et/ou de matériel non pegmatitique. Les résultats présentés illustrent la relation entre les hautes teneurs en tantale et le lithium associé, et mettent en lumière de façon générale les intervalles de minéralisation en tantale aux teneurs les plus élevées sur des épaisseurs modérées à grandes. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13, indiquant que la SMD serait une approche de traitement primaire viable, et que CV5 et CV13 pourraient toutes deux potentiellement alimenter la même usine de traitement. Un essai de SMD sur le matériel de la pegmatite à spodumène CV5 a livré un concentré de spodumène à une teneur de 5,8 % Li 2 O avec une récupération de 79 %, indiquant un fort potentiel qu'un traitement par SMD uniquement serait applicable. De plus, un programme plus expansif de SMD à l'échelle pilote a été complété, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, et a produit des résultats conformes à ceux des essais antérieurs. Ces programmes d'essais de récupération du lithium informent aussi le circuit de récupération envisagé pour le tantale en sous-produit, qui utilise les flux de rejets du circuit de récupération du lithium comme matériel d'alimentation.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet vers des études économiques ont été entrepris, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le césium et le lithium comme principales substances d'intérêt.

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du tantale, du césium et du gallium sont en cours.

Annexe 2 : Détails des ERM et des sources pour les gîtes/projets cités à la Figure 1.

Nom de la société minière Nom du projet Statut Incluant des réserves Mesurées Indiquées Présumées Source(s) d'information Mt Ta2O5 (ppm) Mt Ta2O5 (ppm) Mt Ta2O5 (ppm) Pilbara Minerals Ltd Pilgangoora Production OUI 16,5 144 314 106 76,6 124 Rapport annuel 2024 AVZ Minerals Ltd 75 % / La Congolaise d'Exploitation Minière SA 25 % Manono Développement OUI 132,0 44 367 42 342,0 51 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 31 janvier 2024 Métaux de Batteries Patriot inc. Shaakichiuwaanaan Développement - - - 108 166 33,3 156 Annonce conforme aux règles de la TSX ci-jointe Liontown Resources Ltd Kathleen Valley Production OUI 19,0 149 109 131 26,0 118 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 30 octobre 2024 Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Arcadia Développement OUI 15,8 113 46 124 11,2 119 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 11 octobre 2021 AMG Lithium GmbH Mibra Production - 3,4 359 17 335 4,2 337 Annonce conforme aux règles de l'Euronext datée du 3 avril 2017 Andrada Mining Ltd Uis Production - 27,3 110 18 105 32,7 89 Annonce conforme aux règles de l'AIM datée du 6 février 2025 Frontier Lithium Inc. 92,5 % / Mitsubishi Corporation 7,5 % PAK + Spark Développement - 1,3 94 25 108 32,5 113 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 daté du 28 février 2023 Sinomine Resource Group Co., Ltd Tanco Production - 3,0 1 120 1 960 0,1 790 Rapport annuel 2024 Delta Lithium Ltd Yinnetharra Tantalum Développement - - - 27 95 12,9 117 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 31 mars 2025 Wildcat Resources Ltd Tabba Tabba Développement - - - 70 65 4,1 80 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 28 novembre 2024 Critical Elements Lithium Corporation Rose Développement OUI - - 31 118 2,4 129 Annonce conforme aux règles de la TSX datée du 29 août 2023 Delta Lithium Ltd Mt Ida Développement - - - 8 224 6,8 154 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 3 octobre 2023 Global Lithium Resources Ltd Manna Développement - - - 33 52 18,7 50 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 12 juin 2024 Rio Tinto Mt Cattlin Développement OUI 0,2 154 10 155 4,8 177 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 28 novembre 2025 Green Technology Metals Ltd Seymour Développement - - - 6 149 4,1 100 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 17 novembre 2023

Note : Les ressources minérales sont présentées sur une base de 100 % et incluent des réserves lorsque cela est indiqué. Les estimations peuvent avoir été préparées en vertu de régimes d'estimation et de présentation différents et peuvent ne pas être directement comparables. Métaux de Batteries Patriot n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude des données sur les ressources minérales de ses pairs qui sont présentées. Les détails sur les tonnes, les catégories, les teneurs et les seuils de coupure relatifs aux ressources minérales de chaque société citées dans les présentes se trouvent dans les sources d'information respectives indiquées. Les données ont été compilées en date du 11 avril 2025.

Annexe 3 : Liste des réserves minérales incluses dans les estimations de ressources minérales citées à l'annexe 2.

Nom de la société minière Nom du projet Statut Prouvées Probables Source(s) d'information Mt Ta2O5 (%) Mt Ta2O5 (%) Pilbara Minerals Ltd Pilgangoora Production 14,0 131 194,7 101 Rapport annuel 2024 AVZ Minerals Limited 75 % / La Congolaise d'Exploitation Minière SA 25 % Manono Développement 65,0 - 66,6 - Rapport financier - Exercice 2023 - AVZ Métaux de Batteries Patriot inc. Shaakichiuwaanaan Développement - - - -

Liontown Resources Ltd Kathleen Valley Production 3,7 176 65,5 120 Rapport annuel - Exercice 2024 Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Arcadia Développement 11,8 114 30,5 123 Annonce conforme aux règles de l'ASX datée du 11 octobre 2021 AMG Lithium GmbH Mibra Production - - - -

Andrada Mining Ltd Uis Production - - - -

Frontier Lithium Inc. 92,5 % / Mitsubishi Corporation 7,5 % PAK + Spark Développement - - - -

Sinomine Resource Group Co., Ltd Tanco Production - - - -

Delta Lithium Ltd Yinnetharra Tantalum Développement - - - -

Wildcat Resources Ltd Tabba Tabba Développement - - - -

Critical Elements Lithium Corporation Rose Développement - - 26,3 138 Annonce conforme aux règles de la TSX datée du 29 août 2023 Delta Lithium Ltd Mt Ida Développement - - - -

Global Lithium Resources Ltd Manna Développement - - - -

Rio Tinto Mt Cattlin Développement 0,1 126 3,6 113

Green Technology Metals Ltd Seymour Développement - - - -



Note : Les réserves minérales sont présentées sur une base de 100 %. Les estimations peuvent avoir été préparées en vertu de régimes d'estimation et de présentation différents et peuvent ne pas être directement comparables. Métaux de Batteries Patriot n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude des données sur les réserves minérales de ses pairs qui sont présentées. Les détails sur les tonnes, les catégories, les teneurs et les seuils de coupure relatifs aux réserves minérales de chaque société citées dans les présentes se trouvent dans les sources d'information respectives indiquées. Les données ont été compilées en date du 11 avril 2025.

