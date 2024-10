OTTAWA, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La situation au Liban demeure instable et imprévisible en raison des affrontements de plus en plus violents entre Israël et le Hezbollah, y compris des tirs quotidiens de roquettes et de missiles ainsi que des frappes aériennes. Face à l'aggravation des circonstances, le gouvernement du Canada continue d'être pleinement résolu à centrer son attention sur la sûreté et la sécurité des Canadiens dans la région.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des mesures temporaires visant à soutenir les citoyens canadiens, les résidents permanents et les membres de leur famille immédiate qui ont quitté le Liban, ainsi que les ressortissants libanais déjà au Canada qui ne sont actuellement pas en mesure de rentrer chez eux.

Les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents qui ont quitté le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date pourront présenter une demande de permis de travail ouvert, de permis d'études ou de prolongation de statut sans frais, une fois au Canada. Ces mesures s'appliquent à la fois aux conjoints et aux personnes à charge, quelle que soit leur nationalité, et qu'ils aient voyagé à bord de vols organisés par Affaires mondiales Canada ou par d'autres moyens.

De plus, les ressortissants libanais qui se trouvent déjà au Canada et dont le statut de résident temporaire est valide peuvent maintenant demander un permis de travail ouvert, un permis d'études ou une prolongation de statut sans frais.

Ces mesures aideront à garder les familles unies et donneront aux ressortissants libanais au Canada un endroit sûr pour étudier, travailler et vivre.

Nous continuons d'exhorter les Canadiens à éviter tout voyage au Liban. Nous conseillons aux Canadiens, aux résidents permanents et aux membres de leur famille de quitter le pays par des moyens commerciaux dès maintenant s'ils peuvent le faire en toute sécurité.

IRCC a accru sa capacité de traitement des dossiers de la région et continue de traiter le plus rapidement possible les demandes des Canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille au Liban.

De plus amples renseignements sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande sont publiés sur le site Web d'IRCC.

« Nous demeurons profondément préoccupés par le bien-être de la population libanaise et de tous les habitants de la région environnante. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Canadiens à rentrer chez eux, tout en assurant la sécurité temporaire des ressortissants libanais au Canada qui ne se sentent plus en sécurité pour retourner au Liban. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

Les membres de la famille immédiate sont : l'époux ou le conjoint de fait de la personne; tout enfant qui est à la charge d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent ou à la charge de son époux ou conjoint de fait; tout enfant à charge d'un enfant à charge.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025 ou jusqu'à ce qu'elles soient révoquées.

Les Canadiens au Liban doivent s'inscrire et mettre à jour leurs coordonnées au moyen du service d'inscription des Canadiens à l'étranger.

Jusqu'à présent, Affaires mondiales Canada a réussi à aider plus de 1 200 Canadiens, résidents permanents et membres de la famille immédiate à quitter le Liban.

Les Canadiens, les résidents permanents et les membres de leur famille qui souhaitent quitter le Liban doivent avoir les documents de voyage nécessaires. Ceux qui ne détiennent pas de documents de voyage valides ne pourront pas se rendre au Canada.

Les mesures similaires qui avaient été précédemment annoncées pour les ressortissants israéliens, les titulaires de passeport palestiniens et les membres de leur famille en octobre 2023 restent en vigueur jusqu'au 31 juillet 2025.

