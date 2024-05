OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Comme la situation de sécurité en Haïti demeure instable, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour aider les personnes touchées par la violence et la détérioration des conditions de sécurité.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des mesures temporaires pour soutenir les membres de la famille de citoyens, citoyennes, résidents permanents et résidentes permanentes du Canada qui ont quitté Haïti, ainsi que les ressortissantes et ressortissants d'Haïti qui se trouvent déjà au Canada et qui ne sont pas en mesure de rentrer chez eux.

À partir du 23 mai 2024, les Haïtiens et Haïtiennes au Canada ayant un statut de résident temporaire valide peuvent demander gratuitement un permis de travail ouvert, un permis d'études ou une prolongation de leur statut. Cela inclut les membres de la famille de toutes les nationalités qui sont arrivés avec un statut de résident temporaire grâce aux départs assistés d'Haïti. En outre, les personnes admissibles pourront bénéficier pendant trois mois de la couverture du Programme fédéral de santé intérimaire.

Ces mesures contribueront à maintenir les familles ensemble et à offrir aux Haïtiens et aux Haïtiennes au Canada un endroit sûr pour étudier, travailler et séjourner. De plus amples informations sur les conditions d'admissibilité et la façon de présenter une demande se trouvent sur le site web d'IRCC.

« Le bien-être des personnes en Haïti nous préoccupe vivement. Les mesures annoncées aujourd'hui aideront les membres de la famille de Canadiens et Canadiennes qui ont fui Haïti à séjourner au Canada avec leur famille et permettront aux Haïtiennes et Haïtiens de travailler et d'étudier dans un environnement sûr. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le Canada a procédé à des départs assistés d'Haïti, ce qui a permis de transporter avec succès 681 personnes, dont 435 ayant la citoyenneté canadienne, 111 ayant la résidence permanente et 135 ayant la résidence temporaire.

a procédé à des départs assistés d'Haïti, ce qui a permis de transporter avec succès 681 personnes, dont 435 ayant la citoyenneté canadienne, 111 ayant la résidence permanente et 135 ayant la résidence temporaire. Il y a environ 44 000 Haïtiennes et Haïtiens qui ont un statut de résident temporaire valide au Canada.

Nous continuons à traiter en priorité les demandes dans le cadre de la voie humanitaire dédiée visant à accorder la résidence permanente aux ressortissants et ressortissantes de la Colombie, d'Haïti et du Venezuela .

