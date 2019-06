Mesures Canada lance l'initiative « Repérez l'autocollant » pour protéger les consommateurs contre la mesure inexacte

Le programme d'autocollant pour vitrine « Repérez l'autocollant » permettra aux entreprises de mettre en évidence leur engagement envers la mesure juste et exacte

OTTAWA, le 10 juin 2019 /CNW/ - Mesures Canada a lancé aujourd'hui « Repérez l'autocollant », une nouvelle initiative qui aide les entreprises à démontrer leur engagement à veiller à ce que leurs clients soient facturés équitablement lorsqu'ils achètent des biens mesurés comme de l'essence et des produits alimentaires. L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a annoncé l'appui du gouvernement à cette initiative dans une vidéo.

Les entreprises qui affichent l'autocollant pour vitrine Repérez l'autocollant ont des balances, des pompes à essence ou d'autres appareils de mesure qui ont été inspectés et qui mesurent avec exactitude. Lorsque les consommateurs verront cet autocollant, ils sauront que l'entreprise s'engage à veiller à l'exactitude de la mesure.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à faire croître l'économie et à protéger les consommateurs. Une économie forte dépend de l'assurance d'avoir des transactions fondées sur la mesure justes et précises lors de l'achat de biens ou de produits qui nécessitent l'utilisation d'une balance ou d'une pompe à essence. En s'assurant que les entreprises et les clients sont protégés contre les pertes financières résultant de pratiques de mesure inexactes et injustes, Mesures Canada aide le gouvernement à atteindre ces objectifs.

Citations

Mesures Canada s'engage à protéger les consommateurs lorsqu'ils achètent des produits mesurés tels que de l'essence et des produits alimentaires. L'initiative Repérez l'autocollant permet aux entreprises de montrer à leurs clients qu'elles sont attachées à l'exactitude de la mesure.

Diane Allan,

présidente, Mesures Canada

Notre gouvernement s'est donné comme priorité de faire croître l'économie et de soutenir la classe moyenne. L'initiative Repérez l'autocollant de Mesures Canada est un excellent exemple d'un programme qui peut faire les deux. Elle garantira que les consommateurs ne sont pas surfacturés pour les articles qu'ils achètent tous les jours et permettra aux entreprises de continuer à croître et à créer des emplois.

L'honorable Mary Ng,

ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

Faits en bref

Ces autocollants pour vitrine seront distribués par Mesures Canada aux propriétaires d'appareils à la fin d'une inspection qui démontre que leurs appareils mesurent avec exactitude. La participation au programme est volontaire.

Les entreprises dont les appareils sont certifiés peuvent communiquer directement avec Mesures Canada au 1-877-646-7525 ou à ORA-ADEL@canada.ca pour commander leurs autocollants pour vitrine.

Mesures Canada est l'organisme fédéral chargé de veiller à ce que les consommateurs et les entreprises obtiennent une mesure juste et exacte au cours de transactions financières concernant des produits et services. L'autocollant apposé sur la vitrine indique que les appareils de mesure (balances et pompes à essence) ont été inspectés.

L'autocollant pour vitrine est amovible, ce qui permet d'en appliquer un nouveau au cours des années suivantes ou de le retirer si les appareils de mesure se révèlent inexacts lors d'une inspection ultérieure.

Mesures Canada mène une enquête sur toutes les plaintes qu'il reçoit. Si vous estimez que vous n'avez pas reçu une mesure exacte, veuillez communiquer avec Mesures Canada en ligne à l'adresse Canada.ca/mesures-canada.

Renseignements: Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

