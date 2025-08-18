STOCKHOLM, Suède, le 15 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, rencontrera la vice-première ministre et ministre de l'Énergie, de l'Entreprise et de l'Industrie de la Suède, Ebba Busch, à Stockholm pour renforcer les relations canado-suédoises.

Elles seront accompagnées par le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, et par le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson.

Date : Le lundi 18 août 2025

Heure : 20 h 30 (heure de l'Europe centrale)

Lieu : Stockholm (Suède)

Note à l'intention des médias : Les questions posées en rafale seront prises à la volée. La prise de photos ou de vidéos se fera tout au début de la rencontre.

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec Isabella Orozco-Madison à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

