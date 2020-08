Mesures additionnelles pour la réussite éducative

Se donner les moyens de soutenir nos jeunes

QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - À quelques jours de la rentrée, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'injection de nouvel argent par le gouvernement pour favoriser la réussite éducative de nos jeunes.

Après l'annonce des mesures sanitaires la semaine dernière, les parents attendaient plus d'informations concernant les services éducatifs dans le contexte actuel. La FCPQ est satisfaite de l'annonce de financement qui permettra aux centres de services scolaires et aux écoles d'engager des frais pour des ressources dont leur milieu a besoin en ce moment. Ce respect du principe de subsidiarité assure une souplesse et une adaptation qui sont primordiales dans la prise de décision locale dans le meilleur intérêt de tous les jeunes.

De plus, la réduction des procédures administratives pour les élèves ayant des besoins particuliers est un soulagement pour les parents et pour les élèves, qui pourront bénéficier des services dont ils ont besoin plus rapidement.

« La communication entre l'école et les familles sera la clé d'une rentrée sereine pour tous. Nous sommes sur la bonne voie grâce aux outils informatifs produits par le gouvernement la semaine dernière. Nous demandons une communication transparente et fluide au niveau local pour que toutes les parties prenantes puissent agir pour la réussite et le bien-être de nos jeunes », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ réitère l'importance de soutenir les parents dans l'accompagnement de leurs jeunes, particulièrement ceux dont les enfants doivent faire l'école à distance.

« Que ce soit en soutenant les apprentissages de leurs jeunes à la maison ou en participant aux prises de décision au sein des conseils d'administration et des conseils d'établissement, les parents veulent faire leur part dans la réussite éducative des jeunes du Québec. Nous sommes prêts à prendre notre place en collaboration avec nos partenaires », affirme Kévin Roy.

