Mesures additionnelles en zone rouge - Pour que nos écoles restent ouvertes

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accueille les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui pour les établissements scolaires en zone rouge et fait confiance à la Santé publique.

« Ce n'est pas un scénario idéal pour les parents et les jeunes et ces mesures pourraient avoir un impact sur la motivation, mais si c'est ce que ça prend pour garder les écoles ouvertes en zone d'alerte maximale et éviter le scénario du printemps passé, nous devons nous y conformer jusqu'à ce que la situation redevienne plus sécuritaire. C'est primordial que les écoles restent ouvertes pour la réussite des élèves! » lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ avait notamment proposé la formule hybride à mi-temps pour les élèves de secondaire 4 et 5 dans les établissements en zone rouge, après avoir constaté son fonctionnement satisfaisant dans des écoles qui avaient fait ce choix dès la rentrée.

« Concernant la formule hybride, l'équipe-école devrait pouvoir choisir la formule qui convient le mieux à son milieu. Par ailleurs, nous sommes satisfaits que la mesure ne soit pas imposée dans toutes les régions du Québec, mais bien dans celles qui sont davantage touchées. Cependant, la FCPQ se désole qu'aucune mesure ne soit prévue pour que les élèves qui en ont le plus besoin, soit les élèves avec des besoins particuliers ou les élèves à fort risque de décrochage, puissent se rendre à l'école à temps complet », partage Kévin Roy.

Une communication transparente entre les écoles et les familles demeure la clé pour que les mesures soient bien comprises.

« J'invite les parents à s'approprier les mesures et à en parler avec leurs jeunes pour pouvoir les soutenir », suggère Kévin Roy. Le président de la FCPQ est disponible pour des entrevues concernant cette annonce.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Source : Stéphanie Rochon, Responsable des communications, Téléphone : (418) 667-2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fcpq.qc.ca