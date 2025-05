Mesure Primo-adoptants : encourager les entreprises québécoises à innover - Plus de 2 M$ pour favoriser les technologies innovantes au Québec

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'événement Slush'D, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, a annoncé l'attribution d'aides financières totalisant 2 130 340 $ à 30 projets1 primo-adoptants, qui visent à développer les technologies d'entreprises à fort potentiel de croissance (startups) plus rapidement grâce à une collaboration avec des entreprises établies. Les projets ont bénéficié de l'accompagnement d'incubateurs et d'accélérateurs, tels que LE CAMP, le Centech, Quantino, Zù, 2 Degrés et l'ACET.

Les initiatives, évaluées à plus de 4,2 millions de dollars, ont été sélectionnées au terme d'un appel de projets visant à soutenir les besoins des entreprises technologiques innovantes dans le but, notamment :

d'accroître la collaboration entre celles-ci et des entreprises établies pour stimuler la recherche permettant de développer des technologies novatrices;

de promouvoir l'investissement précoce dans ces technologies;

de favoriser l'adoption des technologies mises au point par des entreprises à fort potentiel de croissance québécoises.

Rappelons que la mesure Primo-adoptants est mise en œuvre dans le cadre du programme Innovation et s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Citation :

« En soutenant ces projets, on aide de jeunes entreprises de chez nous à se propulser et on accroît la productivité de celles qui adoptent leurs technologies novatrices. Je félicite l'ensemble des partenaires de ces initiatives, qui permettront de répondre à des besoins concrets dans des secteurs stratégiques, au bénéfice de tout le Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le programme Innovation a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation.

La SQRI2 offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Entreprise technologique innovante Entreprise

primo-adoptante Incubateur ou accélérateur Titre du projet Subvention Coût total du projet Technologies OraVentis Aluminerie de Bécancour 2 degrés Surveillance par lidar pour le contrôle des émissions des dépoussiéreuses 45 000 $ 75 000 $ Désherbex Delfland ACET Équipement de désherbage robotique pour des cultures de carottes, d'oignons, de laitues, de radis chinois, etc. 75 000 $ 130 590 $ Dyze Design Hutchinson Aéronautique et industrie ACET Fabrication, amélioration et certification pour la production industrielle par la fabrication additive (impression 3D) 75 000 $ 131 250 $ LiquidDox Tactico ACET Automatisation de la vérification diligente des investisseurs 75 000 $ 125 000 $ Les logiciels MIND-MAP Les produits MIND-HRV AG-Bio Centre Intégration et validation de modèles prédictifs transparents en santé mentale 75 000 $ 125 000 $ Fenetec Notaire KLC CEIM DocFlow : créer une solution SaaS pour automatiser les tâches de gestion chez les notaires 75 000 $ 125 000 $ Formation linguistique Global lingua Enero Solutions CEIM Apprentissage personnalisé par l'IA 75 000 $ 128 225 $ Kynze Safran Trusted 4D Canada Centech Intégration de capteurs et optimisation des flux générés à basse latence 75 000 $ 125 000 $ SBQuantum Safran Trusted 4D Canada Centech Diamond Polaris : navigation magnétique quantique pour plateformes autonomes 75 000 $ 150 000 $ Innovations RIOH Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal) Centech RIOH RTLS 75 000 $ 136 364 $ Nanofacile RNA T&T Centech AccelARN : pilote de criblage rapide à faible volume pour le dépistage préclinique initial et l'encapsulation des thérapies ARN 75 000 $ 125 000 $ OSCPS Motion sensing Safran Trusted 4D Canada Centech Test et validation de l'IMU à base de circuits photoniques intégrés d'OSCP dans une application de Safran 75 000 $ 225 000 $ SysNergie Ville de Magog - Hydro-Magog Centech Système de stockage énergétique sodium-ion pour la gestion intelligente des pointes de consommation 75 000 $ 250 210 $ Sensoreal Parallex BioAssays CLIP PSP-Alert : trousse novatrice, rapide et déployable sur le terrain pour mesurer les toxines PSP 75 000 $ 125 000 $ Maurice.H.Dezo Pêcheries Vince CQIB Appât artificiel biodégradable pour la pêche commerciale aux homards 75 000 $ 152 681 $ Virtuose Technologies Construction Bernard Bordeleau Développement économique Alma Lac-Saint-Jean Implantation d'une plateforme de télésurveillance pour les aînés 75 000 $ 410 522 $ Blaise Transit Transit District 3 Développement d'une technologie permettant d'accroître l'accessibilité des services de transport collectif à itinéraire fixe et sur réservation 75 000 $ 125 000 $ Médical Nura Centre universitaire de santé McGill District 3 Développement et déploiement de la plateforme NurEx pour l'amélioration des soins d'urgence au Québec 75 000 $ 125 000 $ Amical Groupe Patrimoine Entrepreneuriat ULaval Déploiement de compagnons en IA au service des aînés atteints de la maladie d'Alzheimer 75 000 $ 125 000 $ Ludo App Corporation de l'École Polytechnique de Montréal La base entrepreneuriale HEC Montréal Jeu stimulant et inclusif, assisté par l'IA, favorisant l'engagement et la santé physique et mentale des employés 17 000 $ 32 000 $ Bliq Photonique Fromagerie St-Laurent LE CAMP Intégration d'une sonde optique de mesure de viscosité pour optimiser le processus de coagulation de la fromagerie 75 000 $ 125 000 $ GPHY Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides LE CAMP Mesure de l'occupation et optimisation des espaces de travail au CISSS des Laurentides grâce à l'IA 66 000 $ 120 000 $ Innovations LightX Groupe vision Canada LE CAMP Téléconsultation pour les soins oculaires 75 000 $ 125 000 $ Pivot Studio Groupe ZIBO! LE CAMP Plateforme de gestion financière 72 340 $ 120 566 $ Technologies LiveSnap TACT Intelligence-conseil LE CAMP Solution de veille stratégique basée sur l'IA 75 000 $ 125 000 $ Point laz Expertise laser minière Redpath Canada Quantino Développement d'un lecteur optique 3D de guides 75 000 $ 125 000 $ Les technologies PulR LABPLAS Quantino Plateforme d'identification par radiofréquence (RFID) pour l'enregistrement de température et logiciel à la demande (SaaS) de traitement de données 55 000 $ 216 500 $ niosense Les systèmes Cyberkar Technopôle IVÉO Développement et mise en place d'un accès ouvert aux systèmes de priorité des feux de circulation pour les véhicules ambulanciers 75 000 $ 125 000 $ Mon système fourrager Les producteurs de bovins du Québec Zone Agtech Automatisation de la gestion des données d'élevage pour optimiser les systèmes de certification et de recherche 75 000 $ 125 000 $ Tokidos Brault et Bouthillier Zú Console de jeux sans écran pour enfant 75 000 $ 170 000 $





Total 2 130 340 $ 4 248 147 $

______________________________

1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]