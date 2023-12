OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Au cours de la dernière année, j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec des membres des Forces armées canadiennes et des membres de nos missions diplomatiques à l'étranger. À vous toutes et tous, j'aimerais exprimer la reconnaissance que l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens éprouvent à votre endroit. Votre dévouement à votre travail et à notre pays est inspirant, particulièrement lorsqu'on pense aux nombreuses personnes qui doivent passer le temps des Fêtes loin de leur domicile.

Le travail que vous accomplissez est précieux et vital pour notre pays. Où que vous soyez, vous apportez un peu du Canada; vous le faites apparaître à certaines occasions pour offrir une saveur bien de chez nous aux Canadiennes et aux Canadiens qui vivent et voyagent à l'étranger. Dans tout ce que vous entreprenez, il est important que vous sachiez que votre service et vos sacrifices ont un impact concret.

En septembre dernier, j'ai eu le privilège de rencontrer le président de l'Ukraine, Son Excellence Volodymyr Zelenskyy. Pendant sa visite au Canada, je lui ai transmis un mot important dans ma langue maternelle : ajuinnata. Ce mot signifie persévérer et s'engager à agir, peu importe la difficulté de la situation. Il l'a ensuite prononcé devant la Chambre des communes et devant le monde entier. À ce moment, j'ai compris que les Canadiennes et les Canadiens mettent en pratique le principe d'ajuinnata sur la scène internationale, en cherchant toujours à améliorer le sort des gens, à les aider et à bâtir un pays et un monde meilleurs et plus forts.

Je vous suis reconnaissante du travail que vous accomplissez, comme le sont tant de Canadiennes et de Canadiens, de l'Atlantique au Pacifique et des Grands Lacs au Grand Nord. Que mes vœux les plus sincères vous accompagnent pendant le temps des Fêtes et tout au long de la prochaine année.

Mary Simon

