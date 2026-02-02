Célébrons ensemble le drapeau du Canada

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Chers concitoyens et concitoyennes,

Chaque année, le 15 février, nous célébrons le Jour du drapeau national du Canada. Depuis qu'il a été hissé pour la première fois en 1965, le drapeau est un symbole de fierté et d'appartenance, qui rappelle les valeurs qui nous rassemblent : la démocratie, l'unité et l'équité.

En 2026, nous célébrons ce jour avec un esprit sportif. Fiers porteurs du drapeau canadien, les athlètes incarnent des valeurs de dévouement et de résilience qui nous inspirent tous, peu importe leur discipline ou leur niveau de compétition.

Patrimoine canadien lance le concours Nos porte-drapeaux communautaires, qui se déroule du 15 janvier au 15 février. Celui-ci permet de souligner le rayonnement quotidien de citoyens et citoyennes remarquables au sein de leur communauté, tout comme les athlètes sélectionnés pour porter le drapeau aux Jeux olympiques et paralympiques.

Le concours offre à chaque Canadien et Canadienne l'occasion de mettre en lumière une personne exemplaire : une voisine engagée, un entraîneur dévoué, un nouvel arrivant inspirant ou une bénévole passionnée. Le processus est simple : il suffit de remplir un court formulaire en ligne pour faire connaître les histoires exceptionnelles qui façonnent notre pays. Vous et la personne que vous aurez nommée pourriez même recevoir un drapeau du Canada!

Voici quelques façons de célébrer le Jour du drapeau national du Canada :

Nommez une personne dans le cadre du concours Nos porte-drapeaux communautaires et encouragez les gens de votre entourage à y participer.

Illuminez les sites emblématiques de votre communauté en rouge et blanc et participez à l'initiative nationale d'illumination près du Parlement du Canada, du Sénat du Canada et d'autres édifices et monuments emblématiques du pays.

Brandissez vos drapeaux pour encourager Équipe Canada aux Jeux olympiques (du 6 au 22 février) et aux Jeux paralympiques (du 6 au 15 mars) de 2026.

Affichez votre fierté nationale grâce à la trousse d'outils numériques. Elle comprend des affiches, des bannières pour les médias sociaux, des arrière-plans pour les conférences virtuelles et plus encore.

Partagez votre amour pour le Canada et le drapeau sur les médias sociaux en publiant des photos et des vidéos à l'aide du mot-clic #DrapeauCanadien et en suivant Patrimoine canadien.

Visitez le site Jour du drapeau national du Canada afin d'en savoir plus et de découvrir du contenu éducatif et divertissant destiné aux jeunes.

Brandissons ensemble le drapeau du Canada, d'un océan à l'autre, et célébrons ce drapeau, symbole de tout ce qui fait la force du pays!

Les faits en bref

L'unifolié est devenu le drapeau officiel par une proclamation de Sa Majesté la reine Elizabeth II le 28 janvier 1965. Le 15 février de la même année, il a été inauguré lors d'une cérémonie publique sur la colline du Parlement.

Le Jour du drapeau national du Canada a été officiellement proclamé le 15 février 1996.

Jour du drapeau national du Canada

Concours Nos porte-drapeaux communautaires

