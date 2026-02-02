Le ministre Marc Miller sera l'hôte d'une réception en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs de 2026

GATINEAU, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, sera l'hôte de la célébration officielle du Mois de l'histoire des Noirs de 2026 du gouvernement du Canada mercredi.

Le thème de cette année est « Le Mois de l'histoire des Noirs a 30 ans : honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires ». La soirée sera ponctuée de prestations et de discours qui souligneront l'apport et les réalisations exceptionnelles des communautés noires de partout au pays.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 4 février 2026

HEURE :

17 h 45 (Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 30.)

Les journalistes qui souhaitent assister à l'activité sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mardi 3 février. Des renseignements sur la façon d'y assister leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]