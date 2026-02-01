Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Bon Mois de l'histoire des Noirs à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens!

Dès le 1er février, nous nous rassemblons pour rendre hommage aux personnes noires, dont les contributions ont profondément façonné la culture et l'histoire du Canada.

Le thème de 2026, « Le Mois de l'histoire des Noirs a 30 ans : honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires », nous invite à réfléchir sur le chemin parcouru et à rendre hommage aux Canadiennes et Canadiens noirs qui ont contribué à bâtir le pays et à le faire progresser.

Depuis plus de quatre siècles, les communautés noires contribuent à l'essor du Canada dans les domaines social, culturel, scientifique, académique et économique. Qu'il s'agisse de l'honorable Dre Jean Augustine, à l'origine de la reconnaissance du Mois de l'histoire des Noirs au Canada, de la Dre Yvette Bonny, pionnière en hématologie ayant réalisé la première greffe de moelle osseuse pédiatrique au Québec, ou d'Elkin James, lutteur et artiste ayant cofondé une école de lutte à Toronto, les parcours d'exception inspirent les générations d'aujourd'hui à rêver, grandir et s'épanouir pleinement au Canada.

Depuis 1995, le Canada a réalisé d'importants progrès, notamment en reconnaissant les Décennies internationales des personnes d'ascendance africaine proclamées par les Nations Unies et en investissant dans des initiatives centrées sur les Noirs. Ces investissements ont permis de soutenir plus de 2 300 projets communautaires dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, d'aider plus de 24 000 entrepreneurs noirs à créer et à développer leur entreprise grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et de créer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs afin d'assurer un financement durable aux générations à venir.

Nous demeurons résolument engagés à combattre toutes les formes de racisme et de discrimination à l'égard des personnes noires, grâce à Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, qui regroupent près d'une centaine d'initiatives à l'échelle du gouvernement.

Je souhaite à toutes et à tous un excellent Mois de l'histoire des Noirs, riche en célébrations, et je vous invite à découvrir et à souligner l'apport exceptionnel des personnes noires au pays. »

