OTTAWA, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, j'ai présenté au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes un exposé sur les répercussions de la pandémie de COVID-19. J'ai exprimé ma vive inquiétude au sujet de l'état des systèmes de santé du Canada : déjà sous tension avant la pandémie, ils ont maintenant atteint un point critique. Beaucoup de mes collègues médecins et de gens qui travaillent à leurs côtés sont exténués et font face à l'épuisement professionnel. Ces hommes et ces femmes subissent une énorme pression alors qu'ils déploient tous les efforts pour s'attaquer à la deuxième vague de cette pandémie qui a déjà fait trop de victimes.

La mise à jour économique fédérale d'aujourd'hui aurait dû offrir aux fournisseurs de soins de santé l'espoir d'un soulagement et un aperçu du leadership fédéral nécessaire pour maintenir notre système de santé à flot. Or, il n'a pas été à la hauteur. La mise à jour montre que l'on tente d'atténuer les répercussions de la pandémie dans tous les secteurs, mais c'est notre système de santé qui subit les plus fortes pressions. Et d'après ce que nous avons entendu aujourd'hui, aucune mesure n'est prévue pour lui venir en aide.

Nous comprenons que la santé de l'économie est importante dans un monde postpandémie. Toutefois, nous avons également besoin d'un système de santé solide et d'un soutien pour ceux et celles qui y œuvrent, sinon la reprise reposera sur une base précaire - une base qui est déjà surchargée bien au-delà de sa capacité pendant cette deuxième vague. Bien que le milliard de dollars affecté aux soins de longue durée soit un bon début, il est loin de suffire à combler les lacunes de la capacité en soins de santé au Canada.

La semaine prochaine, les premiers ministres se réuniront pour discuter de la viabilité des soins de santé et du financement par l'entremise du Transfert canadien en matière de santé. Il s'agit de la première discussion de ce genre en plus de 16 ans, et nous sommes d'avis qu'elle sera l'occasion pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de faire preuve de collaboration et d'un solide leadership pour bâtir le système de santé dont nous avons besoin, non seulement pendant une pandémie, mais pour l'avenir.

La réalité, c'est que notre système de santé est sur le point de s'effondrer. Nous continuons d'espérer que notre SOS sera entendu afin que nous puissions nous concentrer sur la prise en charge de la population tout au long de cette pandémie et par la suite. La santé des Canadiens et des Canadiennes en dépend.

Ann Collins, M.D., présidente de l'AMC

