OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - La gouverneure générale Mary Simon souhaite transmettre un message à l'intention de tous les Canadiens de la part de Sa Majesté la Reine à l'occasion du Jour du Commonwealth:

« En cette année de mon jubilé de platine, j'ai eu le privilège de renouveler la promesse que j'ai faite en 1947, à savoir de consacrer ma vie à servir.

Aujourd'hui, il est gratifiant de contempler un Commonwealth moderne, dynamique et solidaire, un Commonwealth qui conjugue la richesse de son histoire et de ses traditions aux grandes avancées sociales, culturelles et technologiques de notre époque. Le dynamisme toujours croissant du Commonwealth repose essentiellement sur le dévouement de tous ses membres.

Nos relations nous permettent de grandir et de prospérer et, tout au long de ma vie, j'ai eu le bonheur de constater à quel point les relations tissées au sein de la grande et plurielle famille du Commonwealth revêtent de l'importance pour les gens et les communautés.

Notre communauté de nations demeure un espace de rapprochement, de coopération et d'amitié. C'est un lieu de convergence pour la réalisation d'objectifs communs et du bien-être collectif, un lieu où chaque membre a la possibilité de s'entraider et d'en tirer des bénéfices. En ces temps difficiles, j'espère que les éléments qui nous unissent nous donneront les forces et l'inspiration nécessaires afin que nous puissions œuvrer ensemble à l'édification d'un avenir sain, durable et prospère pour tous et toutes.

Et en ce jour spécial pour notre grande famille - en cette année qui verra la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth et les Jeux du Commonwealth - j'espère que nous serons toujours plus déterminés à soutenir et à servir autrui, et que nous veillerons à ce que le Commonwealth demeure une source d'influence positive dans notre monde pour de nombreuses générations à venir.»

Elizabeth R.

