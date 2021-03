OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - L'administrateur du gouvernement du Canada souhaite transmettre un message à l'intention de tous les Canadiens de la part de Sa Majesté la Reine à l'occasion du Jour du Commonwealth :

« Au cours de la prochaine semaine, alors que nous célébrons l'amitié, l'esprit d'unité et les réalisations des pays membres du Commonwealth, nous avons l'occasion de réfléchir à une époque inusitée.

Bien que la dernière année se soit déroulée différemment d'un pays à l'autre dans le Commonwealth, nous avons été témoins d'exemples poignants de courage, d'engagement et de dépassement altruiste au devoir dans chaque nation et territoire du Commonwealth, notamment par ceux qui travaillent en première ligne et qui offrent des soins de santé et d'autres services publics dans leurs communautés. Nous avons également été encouragés par les progrès remarquables réalisés dans la mise au point de vaccins et la recherche de traitements.

Les moments difficiles vécus par tant de personnes nous ont fait davantage prendre conscience du soutien mutuel et du réconfort spirituel dont nous jouissons en échangeant avec les autres.

Le besoin de maintenir une distanciation physique, ou de vivre et de travailler principalement en isolement, a été une expérience inhabituelle pour de nombreux résidents du Commonwealth. Dans notre quotidien, nous nous sommes habitués à communiquer et à échanger par le biais de technologies novatrices -- nouvelles pour certains d'entre nous -- en tenant des discussions et des rassemblements, y compris des réunions virtuelles du Commonwealth, permettant ainsi aux gens de rester en contact avec leurs amis, leur famille, leurs collègues et leurs homologues qu'ils ne pouvaient pas côtoyer en personne.





Avec le temps, nous avons adopté ces moyens de communication, car ils offrent une instantanéité qui transcende les frontières ou les divisions, aidant ainsi à atténuer tout sentiment de distance.

Nous apprécions tous le soutien continu, et l'étendue des expériences et des connaissances liées à la collaboration, et j'espère que nous conserverons ce sentiment renouvelé de proximité et de communauté. À l'avenir, les relations avec nos partenaires du Commonwealth demeureront essentielles, alors que nous nous efforçons d'offrir un avenir collectif durable et plus sûr, afin que les nations et les collectivités dans lesquelles nous vivons, où qu'elles se situent, deviennent des lieux plus sains et plus heureux pour nous tous. »

Elizabeth R.

