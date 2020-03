Message de Sa Majesté la Reine à l'occasion du Jour du Commonwealth

OTTAWA, le 7 mars 2020 /CNW/ - La gouverneure générale du Canada souhaite transmettre un message à l'intention de tous les Canadiens de la part de Sa Majesté la Reine à l'occasion du Jour du Commonwealth :

« Dans le cadre des activités du Commonwealth, il est toujours inspirant de reprendre conscience de la diversité des populations et des pays qui font partie de notre grande famille universelle. Nous prenons alors la pleine mesure des multiples associations et influences mutuelles découlant de notre appartenance au Commonwealth, ce qui nous aide à imaginer et à construire notre avenir commun.

Cette synergie se constate tout particulièrement lorsque nous voyons tous ces gens de tous ces pays, petits et grands, se rassembler pour les Jeux du Commonwealth, les réunions des gouvernements du Commonwealth et le Jour du Commonwealth. Une telle fusion de traditions nous rend plus forts, individuellement et collectivement, en nous apportant les ingrédients nécessaires à notre résilience sociale, politique et économique.

Toute ma vie, j'ai pu voir et entendre à quel point le rattachement à la famille du Commonwealth revêt une si grande importance pour les citoyens de tous les coins du monde, même des régions les plus éloignées. Les avancées technologiques et médiatiques modernes permettent maintenant à beaucoup plus de gens de vivre et d'apprécier sur le vif, avec un remarquable sentiment de proximité, cette expérience de l'esprit de communauté du Commonwealth, dans des secteurs comme l'éducation, la médecine et la conservation.

Dans une perspective d'avenir, cette connectivité signifie que nous savons aussi maintenant, sans doute plus que jamais, que peu importe où nous habitons, nos choix et nos actions se répercutent sur le bien-être de peuples et de communautés géographiquement loin de nous qui vivent des réalités très différentes. Pour bien des gens, cette prise de conscience éveille en eux le désir de prendre mieux soin des ressources naturelles de notre planète, et il est encourageant de voir que les pays du Commonwealth continuent de s'employer à trouver de nouvelles avenues de coopération pour assurer la prospérité tout en préservant notre planète.

En ce jour du Commonwealth, j'espère qu'en tant que membres de cette communauté très singulière, les gens et les pays du Commonwealth s'inspireront de tout ce que nous avons en commun et continueront, avec une énergie renouvelée, à accroître l'influence bénéfique du Commonwealth sur notre monde. »

Elizabeth R.

