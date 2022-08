Message de la rentrée 2022-2023 de la FCSSQ - L'éducation : notre plus grande richesse!

QUÉBEC, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains jours, ce sont plus d'un million d'élèves, jeunes et adultes, qui reviendront en classe. À eux, à leurs familles ainsi qu'à tous les membres du personnel qui composent les indispensables équipes-écoles, je souhaite une belle année scolaire 2022-2023.

Les nombreux chamboulements d'habitudes causés par le contexte pandémique nous auront permis de constater, une fois de plus, la grande capacité de résilience des élèves et du personnel scolaire. Si l'on dit que des forces insoupçonnées émergent lorsque la vie nous met à l'épreuve, nous serons tous d'avis que cela s'est particulièrement illustré dans le milieu de l'éducation, depuis mars 2020. À cet effet, je réitère mes sincères remerciements à l'endroit de l'ensemble du personnel du réseau public d'éducation. Tout au long de cette épreuve singulière, le personnel des établissements scolaires, celui des centres de services scolaires de même que celui de la Fédération se sont mobilisés et ont fait preuve d'une capacité d'adaptation exemplaire. Ils ont également usé de créativité afin de mettre en œuvre des moyens et des outils visant à maintenir, une prestation de services éducatifs de qualité. À toutes et à tous : MERCI!

C'est avec un réseau public d'éducation encore plus fort que nous nous tournons vers l'avenir. À cet égard, en novembre 2021, la Fédération s'est dotée, d'un plan stratégique qui, au terme d'une vaste consultation (sondages, rencontres individuelles et consultations de groupe) auprès des membres du réseau et de plusieurs partenaires a vu le jour. Toujours dans cette visée de persévérance, de bien-être et de réussite des élèves, la FCSSQ poursuivra le travail amorcé au regard de ses trois orientations stratégiques - briller, soutenir et rassembler davantage -lesquelles se trouvent dans ce précieux outil de référence exposant également la mission, la vision et les valeurs de la nouvelle Fédération. Notons également que les nouveaux conseils d'administration formés il y a près de deux ans, en suivi à l'adoption de la Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaires, sont bien implantés et fonctionnels. Avec le défi d'une mise en place en pleine crise sanitaire, nous sommes d'avis que les jours meilleurs sont devant eux.

Toujours en vue de soutenir et de contribuer à la réussite scolaire de nos élèves, je tiens à souligner la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire annoncée par le gouvernement, en mai dernier. Des investissements importants (140 millions d'ici 4 ans) sont prévus afin que le travail indispensable du personnel scolaire soit valorisé et qu'une relève soit bien accompagnée dans le développement de ses compétences professionnelles, et ce, au bénéfice des élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes. Au chapitre de la main-d'œuvre, nous ne pouvons pas passer sous silence la pénurie de personnel auquel fait face le milieu du travail québécois dont, bien évidemment, celui de l'éducation. Il s'agit d'un défi de taille qui commande la collaboration de toutes et de tous et pour lequel le prochain gouvernement devra inéluctablement faire sa part pour que des mesures pérennes puissent être mises en place rapidement, au bénéfice de la réussite éducative.

En terminant, il m'importe de mettre en lumière le fait que la Fédération ait la chance de pouvoir compter sur une équipe de professionnels compétents, engagés et dévoués qui travaillent sans relâche pour mettre leur expertise au service de nos membres. L'éducation étant notre plus grande richesse, il importe que nous soyons toutes et tous pleinement investis dans cette mission commune d'assurer le bien-être et la réussite des élèves qui nous sont confiés.

(signed)

Caroline Dupré,

Présidente-directrice générale de la FCSSQ

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc