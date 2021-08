Message de la rentrée 2021-2022 de la FCSSQ

QUEBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ -

La réussite au cœur de nos actions

Ces jours-ci, 1 million d'élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes reprennent le chemin des classes, de la persévérance et de la réussite. Je leur souhaite, ainsi qu'à leurs familles, une très belle rentrée scolaire 2021-2022.

Au nom de l'ensemble du personnel de la Fédération et des centres de services scolaires, je veux dire à chacune et à chacun que tout est en place pour bien accueillir les élèves dans un environnement où le plaisir, le goût d'apprendre, la bienveillance à l'égard de la santé et de la sécurité de tous sont omniprésents.

En ce sens, le plan de la rentrée annoncé au printemps, et mis à jour cet été par le gouvernement du Québec, l'a été en tenant compte des avis du réseau scolaire. De fait, la Fédération a joué un rôle important de représentation de ses membres afin de s'assurer de l'atteinte de cet objectif important qu'est celui du maintien des écoles ouvertes, dans une optique de favoriser les apprentissages, le soutien et l'accompagnement des élèves jeunes et adultes.

Lors de la dernière année scolaire, de nombreux défis se sont posés; défis que le réseau scolaire a su relever. Je tiens à remercier une fois de plus les membres du personnel des écoles, des centres de formation et des centres de services scolaires pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur engagement. L'ensemble de la société a rendu hommage aux élèves et à leurs familles pour leur résilience. La Fédération y joint sa voix : bravo à toutes et tous!

Comme toujours, la persévérance et la réussite scolaires demeurent au centre des priorités. Aussi, les centres de services scolaires et leurs établissements déploieront tous les efforts pour soutenir chaque élève. Des ressources additionnelles ont d'ailleurs été récemment ajoutées permettant l'embauche d'agents de liaison qui sauront travailler de pair avec les membres du personnel scolaire, les élèves et leurs parents afin de cibler les actions les plus porteuses pour accompagner et guider les élèves plus vulnérables.

Un rôle pédagogique accentué

La Fédération entend jouer un rôle plus actif pour encourager et faciliter le partage des bonnes pratiques. C'est dans cet esprit qu'elle publiera bientôt un guide des bonnes pratiques d'accompagnement pédagogique. Puisqu'une multitude de projets novateurs se développent au sein de nos organisations scolaires, ils méritent d'être connus et partagés afin que le plus grand nombre d'élèves puissent en bénéficier.

Toujours dans l'optique de veiller au développement des meilleures pratiques pédagogiques, la FCSSQ a également pris les rênes du projet « CAR : collaborer, apprendre, réussir », lequel vise le renforcement des expertises professionnelles des gestionnaires et des enseignants et la mise en place de cultures collaboratives au sein des équipes-écoles, au service de l'apprentissage et de la réussite des élèves. Notre objectif vise à développer davantage le leadership pédagogique de notre organisation. En conséquence, les enjeux éducatifs prendront une place prépondérante dans les réflexions, décisions et actions de la Fédération. Notre expertise combinée à l'ajout de ressources compétentes en la matière sont les meilleurs gages de notre réussite à ce chapitre.

La Fédération à un moment charnière

Plus de dix-huit mois après le changement de gouvernance de notre réseau scolaire francophone, les centres de services scolaires et la FCSSQ peuvent anticiper un avenir encourageant pour la suite des choses. De fait, après un important processus de consultation de ses membres, de son équipe et de ses partenaires, la Fédération adoptera cet automne une planification stratégique qui prendra appui sur une mission, une vision et des valeurs au diapason de cette nouvelle gouvernance. S'amorcera ensuite l'élaboration d'un plan d'action porteur et sa mise œuvre.

Sachez que la Fédération sera toujours proactive afin de veiller aux intérêts des centres de services scolaires, de les représenter et de les soutenir en vue d'assurer le bien-être et la réussite des élèves qui nous sont confiés.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/