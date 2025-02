Célébrons notre amour pour le drapeau canadien

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2025 /CNW/ -

À tous mes concitoyens et concitoyennes,

Ce 15 février marque le 60e anniversaire de notre drapeau. Depuis qu'il a été hissé pour la première fois en 1965, cet emblème national représente les valeurs que nous chérissons : la générosité, l'ouverture, le respect et l'égalité. L'unifolié, un drapeau tout à fait unique, nous rapproche de notre identité nationale, de notre fierté canadienne, et de nos concitoyens et concitoyennes. Lorsque nous voyons notre magnifique drapeau rouge et blanc avec sa feuille d'érable, nous nous rappelons la patrie que nous partageons.

Cette année, plus que jamais, nous devons non seulement célébrer notre drapeau, mais aussi nous rappeler ce qu'il représente : nos valeurs, notre résilience et notre souveraineté.

Au cours de la dernière semaine, les manifestations publiques de fierté nationale se sont multipliées à la suite de pressions économiques extérieures. Le sentiment accru d'unité et d'identité nationale est l'occasion d'inciter la population canadienne à célébrer l'anniversaire du drapeau.

Le coup d'envoi pour marquer l'anniversaire de notre drapeau aura lieu le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, sous le thème « Célébrons notre amour pour le drapeau canadien ». Je vous invite à vous joindre aux célébrations cette semaine. Voici comment vous pouvez y participer :

Hissez votre drapeau où que vous soyez pour marquer cette journée spéciale.

Montrez votre fierté en partageant vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant #DrapeauCanadien et @Patrimoinecdn.

Appuyez le Canada en encourageant Équipe Canada lors du match de hockey 4 Nations Face-Off le 15 février au Centre Bell à Montréal ou regardez la partie chez vous, avec vos proches.

Gardez l'œil ouvert, car des sites emblématiques du Canada seront illuminés aux couleurs de notre drapeau en soirée, les 15 et 16 février.

Visitez le site de Patrimoine canadien pour en savoir plus sur l'histoire de notre drapeau et découvrir des activités amusantes pour toute la famille.

Célébrons ensemble notre amour pour le drapeau canadien en le brandissant fièrement d'un bout à l'autre du pays et en faisant de cette journée une célébration mémorable!

Faits en bref

L'unifolié est devenu le drapeau officiel par une proclamation de Sa Majesté la reine Elizabeth II le 28 janvier 1965. Le 15 février de la même année, il a été inauguré lors d'une cérémonie publique sur la Colline du Parlement.

Le Jour du drapeau national du Canada a été officiellement proclamé le 15 février 1996.

Le 14 février à 11 h, à l'occasion d'une cérémonie officielle, des dignitaires et des jeunes déploieront le drapeau le long du canal Rideau à Ottawa.

