Message de la ministre de la Santé à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2026

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - De la ferme jusqu'à leur table, en passant par l'épicerie, la salubrité des aliments est primordiale pour les Canadiennes et les Canadiens. Cette Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, qui a pour thème « Du fardeau aux solutions - un accès universel à des aliments sûrs », est l'occasion de mesurer l'importance des données portant sur les répercussions des maladies d'origine alimentaire sur la santé, le gagne-pain, l'éducation et l'économie pour trouver des solutions économiques et fondées sur la science permettant d'assurer la sécurité des personnes.

Le système d'assurance de la salubrité des aliments du Canada se classe parmi les meilleurs au monde, car il repose sur la science, la collaboration et l'amélioration continue. Santé Canada établit des normes fondées sur la science pour protéger la santé. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) vérifie pour sa part leur application concrète en effectuant des inspections, des prélèvements et des analyses ainsi qu'en menant des activités de surveillance, de promotion de la conformité et d'application de la loi dans l'ensemble du système alimentaire, y compris pour les aliments importés.

Les données jouent un rôle essentiel dans notre approche. Chaque année, l'ACIA analyse des dizaines de milliers de produits alimentaires. Les résultats publiés récemment montrent des taux très élevés de conformité aux normes de salubrité alimentaire. L'Agence mène également quelque 2 800 enquêtes sur la salubrité des aliments chaque année. Ces enquêtes découlent des résultats d'inspections et d'analyses de laboratoire, des plaintes du public consommateur et des alertes internationales. Lorsque des aliments insalubres sont repérés, l'ACIA supervise les rappels d'aliments, informe le public et vérifie que les produits visés sont rapidement retirés du marché.

La prévention des maladies d'origine alimentaire est une responsabilité partagée. L'ACIA travaille en étroite collaboration avec les entreprises alimentaires, grandes et petites, en leur fournissant des orientations claires, des outils et du soutien pour les aider à respecter les exigences réglementaires et à prévenir les risques. Les Canadiennes et Canadiens jouent eux aussi un rôle important en se tenant au courant, en communiquant leurs préoccupations et en respectant les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments à la maison.

La salubrité des aliments est par ailleurs essentielle à la sécurité alimentaire et à la stabilité économique. Un approvisionnement alimentaire sûr et fiable réduit le gaspillage, protège les emplois, soutient l'agriculture canadienne et renforce l'accès aux marchés mondiaux.

En cette Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, nous réaffirmons notre engagement à utiliser la science, les données et la collaboration pour réduire le fardeau des maladies d'origine alimentaire et promouvoir des solutions pratiques et rentables, contribuant ainsi à un accès universel à des aliments sûrs.

L'honorable Marjorie Michel, C.P., députée

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]