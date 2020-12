Mais cette année, tout est différent.

Le monde entier lutte contre un terrible virus depuis neuf longs mois. Il y a eu beaucoup de souffrance et nous pleurons ceux qui sont décédés. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, et nous devons rester vigilants, garder nos distances et être patients. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la science, la lumière luit maintenant au bout du tunnel. Nous nous rencontrerons de nouveau.

Tous les Canadiens ont fait preuve de résilience, de compassion et d'une capacité d'adaptation remarquable tout au long de la pandémie, mais encore plus particulièrement, ceux qui servent le pays et ses citoyens, ici et à l'étranger. Nous sommes immensément reconnaissants aux travailleurs de première ligne, et envers vous, les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes et du Service extérieur canadien.

Depuis le début de mon mandat, j'ai eu le privilège de rencontrer et de travailler avec beaucoup d'entre vous et j'ai été témoin de votre immense contribution. Que vous soyez en mission militaire ou déployés comme officiers dans les quelque 260 établissements canadiens dans le monde, vous fournissez des services essentiels, qui solidifient nos relations et font progresser les intérêts du Canada, toujours dans un esprit de collaboration et de respect.

Depuis le début de la pandémie, j'ai vu les troupes ne reculer devant aucun effort pour aider et soutenir, et j'ai admiré les compétences de nos agents de service extérieur alors qu'ils ont coordonné le retour sécuritaire des Canadiens, tout en poursuivant leur travail avec cette nouvelle réalité du confinement, des masques et des restrictions de santé publique.

Je sais à quel point les tâches des personnes déployées à l'étranger peuvent être exigeantes, particulièrement en ce monde de plus en plus complexe. Votre vie est faite de service et de dévouement, souvent dans des conditions difficiles, parfois même fort risquées, toujours loin de chez vous.

Je vous remercie sincèrement de tout ce que vous faites pour la nation. Votre travail est important et vous servez avec intégrité, courage et engagement. Vous êtes tous des ambassadeurs extraordinaires de notre pays.

En terminant, permettez-moi de rendre hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont perdu la vie au service du pays cette année, et j'aimerais aussi saluer les familles militaires et diplomatiques de tout le Canada qui vous apportent amour et soutien et vous permettent de donner le meilleur de vous-même, où que vous soyez.

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et mes meilleurs vœux à vous et à vos proches pour la nouvelle année.

Prenez bien soin de vous. Et restez en sûreté!



Julie Payette

