OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada pleure la mort tragique du matelot-chef Duane Earle, disparu en mer alors qu'il rentrait au Canada à bord du NCSM Winnipeg. Le matelot-chef a toujours rempli son devoir avec beaucoup de dévouement et de fierté, et il était tenu en haute estime par ses collègues. Nous lui sommes reconnaissants des services qu'il a rendus à notre pays.

Je tiens à remercier toutes les personnes - des deux côtés de la frontière - qui ont participé aux recherches. Votre aide a été vivement appréciée.

Chaque jour, partout dans le monde, nos hommes et nos femmes en uniforme mettent leur vie en danger. Au nom de toute la population canadienne, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille du matelot-chef Earle, à ses amis et collègues marins, et à tous les membres des Forces armées canadiennes. Le Canada porte le deuil avec vous.

Julie Payette

