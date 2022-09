OTTAWA, ON, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui est une journée importante, non seulement pour les peuples autochtones, mais aussi pour toute la population canadienne. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est une journée de réflexion qui nous rappelle que lorsque nous reconnaissons la vérité, que nous nous écoutons les uns les autres et que nous travaillons ensemble, nous pouvons bâtir un pays plus prospère où chacun d'entre nous a un accès égal aux services et aux opportunités.

La réconciliation est partout autour de nous. Elle ne se limite pas à une journée, à un moment ou à un geste. Au cours de l'année écoulée, j'ai été témoin de la vérité et de la réconciliation en action. J'ai vu des élèves apprendre notre véritable histoire. J'en ai été témoin dans les communautés qui célèbrent leur patrimoine culturel. J'ai pu l'observer dans les récits sur les réussites et les défis des Autochtones, qui sont rapportés par les survivants, les Ainés, les dirigeants, les conteurs, les guérisseurs traditionnels, les membres des communautés et les jeunes. J'ai pu constater l'espoir que suscite la réconciliation.

Bien entendu, le Canada a encore du travail à faire. La réconciliation suppose un engagement continu envers la compréhension et le respect. La réconciliation demande que l'on reconnaisse la souffrance infligée par les pensionnats et que l'on se souvienne des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Mais elle consiste aussi à célébrer les manifestations culturelles positives. Parce que la journée d'aujourd'hui est une combinaison de toutes les émotions, à l'instar de la vie elle-même.

Il est encourageant de voir les Canadiens et Canadiennes évoluer ensemble. Je continuerai à promouvoir les langues et la culture autochtones, ainsi que le processus de guérison. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette démarche et à amorcer la conversation à l'école, au travail et à la maison en posant la question : que ferez-vous, aujourd'hui, demain et à chaque jour, pour faire partie d'un meilleur Canada, un Canada qui nous reflète tous?

Mary Simon

