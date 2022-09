OTTAWA, ON, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, mon époux, Whit, et moi, ainsi que l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, pleurons le décès de notre extraordinaire souveraine, Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Sa Majesté la Reine était à la fois compatissante, dévouée, humble, à l'écoute des gens et sensée. Rien n'a été plus important pour elle que de servir son peuple, et elle a inspiré tant de gens par son dévouement à la Couronne.

Pour bon nombre d'entre nous, elle a été la seule reine que nous avons connue.

Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère, comme tant d'autres personnes dans l'Arctique, vénérait la Reine. Elle nous racontait des histoires sur Sa Majesté, sur son rôle et son dévouement.

L'accueil chaleureux offert par Sa Majesté lors de notre rencontre, plus tôt cette année, est un moment marquant de nos vies et un souvenir que je garderai précieusement.

Son règne a couvert les mandats de 12 premiers ministres canadiens et de 13 gouverneurs généraux. À 22 reprises, elle a effectué des visites officielles au Canada, lors desquelles elle a exprimé encore et encore son amour pour notre pays. Elle a toujours été présente durant les époques les plus tumultueuses de nos vies, et elle avait d'ailleurs récemment réconforté tant de gens pendant la pandémie.

Au nom des Canadiennes et des Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux membres de la famille royale, qui pleurent la perte d'une mère, d'une grand-mère et d'une arrière-grand-mère bienveillante.

Mary Simon

