OTTAWA, ON, le 1er avril 2022 /CNW/ - C'est une journée historique et chargée en émotions pour les peuples autochtones du Canada. Je suis reconnaissante des paroles de Sa Sainteté le pape François, qui a été touché par les propos qu'il a entendus cette semaine. Attendues depuis longtemps, les excuses exprimées sont remplies de sincérité.

Aujourd'hui, je sens un vent d'optimisme. Certes, les cicatrices des pensionnats sont toujours visibles, mais les peuples autochtones voient leur espoir de guérison renouvelé. Malgré toutes les souffrances et les épreuves que nous avons subies, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours aussi forts.

Ces excuses nous permettent de prendre un pas de plus sur la voie de la réconciliation, mais cela ne représente qu'un pas. Sur cette voie, nous devons toujours chercher à admettre les souffrances et la vérité de notre histoire. Une histoire faite de nombreuses réalités : la mienne, la vôtre, celle de nos peuples. Prendre le temps de connaître nos vérités nous aidera à continuer à avancer sur la voie de la réconciliation.

Oui, c'est une journée porteuse d'espoir, mais des actions concrètes sont nécessaires. Je me réjouis de savoir que Sa Sainteté a décidé de visiter le Canada pour poursuivre le processus de réconciliation avec les peuples autochtones sur leurs propres terres. De mon côté, comme je l'ai fait tout au long de ma vie, je suis prête à m'acquitter le travail nécessaire, à tenir des conversations difficiles et à promouvoir la sagesse et la compassion.

En inuktitut, nous disons ajuinnata -- la promesse de ne jamais abandonner, de persévérer. Que nous puissions unir nos efforts dans l'esprit d'ajuinnata afin de promouvoir la compréhension, le respect et la réconciliation dans tout le Canada.

Mary Simon

