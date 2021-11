OTTAWA, ON, le 11 nov. 2021 /CNW/ - À l'approche du jour du Souvenir, nos pensées se tournent vers les anciens combattants canadiens qui se sont battus pour notre liberté et nos valeurs. Des soldats qui ont servi loin de leur maison, dans des missions de maintien de la paix et dans des guerres atroces. Ces soldats sont rentrés au bercail changés à jamais, beaucoup ne sont même jamais rentrés. Nous nous souvenons de leurs familles et de leurs proches. Et nous rendons hommage à la longue histoire et au sacrifice des Autochtones en uniforme, dont certains n'ont jamais pu revoir leurs terres ancestrales.

Au fil de l'histoire, les membres des Forces armées canadiennes ont servi sur terre, sur mer et dans les airs. Ils savaient que leurs contributions pouvaient changer le cours des choses.

Nous honorons leur héritage.

Cette année, nous soulignons plusieurs dates marquantes : le 70e anniversaire de la bataille de Kapyong pendant la guerre de Corée; le 15e anniversaire du décès de la capitaine Nichola Goddard première canadienne à mourir au combat; et le 100e anniversaire du coquelicot, que nous portons chaque jour du Souvenir depuis 1921.

Il est important de connaître les récits des soldats, passés et présents. Bien que certaines histoires puissent être difficiles à entendre, il est de notre devoir de les témoigner. Nous espérons que le souvenir des sacrifices du passé nous permettra d'envisager un avenir sous le signe de la paix. Cela dépend de nous. C'est entre nos mains. Il nous incombe de perpétuer le devoir de mémoire.

J'aimerais remercier tous les Canadiens et Canadiennes qui ont pris l'initiative de se souvenir, en particulier les jeunes de notre nation. En tant que gouverneure générale et commandante en chef, mes pensées vont à tous les anciens combattants et aux militaires actifs - aux hommes et femmes en uniforme qui ont combattu au nom du Canada.

N'oublions jamais. Lest we forget.

Mary Simon

