OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, partout au Canada dans le monde entier, nous soulignons le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Cette bataille a été un moment décisif de notre histoire, elle a contribué à renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais le prix de la guerre est élevé. Trop de soldats ont perdu la vie, et tant d'autres sont rentrés à la maison marqués par des blessures physiques et mentales.

Nous nous souvenons des jeunes qui ont combattu sur terre, sur mer et dans les airs il y a 80 ans. Nous nous souvenons aussi des soldats qui ont combattu côte à côte - des soldats alliés du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de bien d'autres pays. Ils étaient soudés par une cause commune, et ils ont changé l'histoire grâce à leur résilience et à leur détermination.

Nous devons tirer des leçons du passé et toujours chercher le dialogue, la compréhension et la paix. Il est de notre responsabilité collective de transmettre ces histoires et ces leçons, et aussi de transmettre l'importance du souvenir à la génération suivante. Je sais que nous assumerons cette responsabilité avec sérieux.

Aujourd'hui et chaque jour, n'oublions jamais.

Mary Simon

