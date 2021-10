BERLIN, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Au nom de mon mari, Whit, de nos collègues de la délégation canadienne et en mon nom personnel, je tiens à remercier le président Steinmeier ainsi que le peuple allemand pour leur accueil si chaleureux.

Les peuples canadiens et allemands partagent tant de choses : des valeurs fondamentales, des liens personnels et des points communs. Plus de 3 millions de Canadiens et Canadiennes sont d'origine allemande, ce qui renforce nos relations interpersonnelles.

Récemment, la population canadienne a fait de l'importance et de la nécessité de la réconciliation des priorités collectives en se confrontant aux grandes vérités sur le traitement réservé aux peuples autochtones tout au long de notre histoire. Ce processus nous permet de revisiter votre passé et de le voir sous un nouveau jour. Bien que certaines vérités puissent nous heurter, nous sommes plus forts lorsque nous les affrontons ensemble et que nous réparons les erreurs du passé avec l'espoir d'un avenir meilleur.

En allant au-delà des langues et des frontières, en nous écoutant et en apprenant les uns des autres, nous pouvons promouvoir l'inclusion et la diversité dans nos pays respectifs et sur la scène internationale.

L'un des outils pour promouvoir une meilleure compréhension est de s'appuyer sur nos liens culturels profonds, qui ne cessent de s'épanouir. Le Canada est fier et reconnaissant d'être l'invité d'honneur de la Foire du livre de Francfort. J'ai hâte d'assister à la cérémonie d'ouverture et au lancement du Pavillon du Canada. Nous espérons faire découvrir le meilleur de la littérature et de la culture canadiennes à tous les Allemands et Allemandes, et au monde entier.

Je suis également impatiente de rencontrer des dignitaires allemands, des auteurs et bien d'autres personnalités, ainsi que de visiter d'importants sites culturels allemands, comme le Forum Humboldt et le Musée juif de Berlin, et le Musée archéologique de Francfort. Enfin, je rencontrerai la chancelière Angela Merkel pour la féliciter de ses 16 années de leadership et lui exprimer toute la gratitude de notre pays.

Je me réjouis que cette visite renforcera les relations déjà solides entre nos deux pays.

Mary May Simon

