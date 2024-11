OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - En cette Semaine des vétérans, nous exprimons notre profonde gratitude aux Canadiens et Canadiennes qui ont servi notre nation avec dévouement. Cette année, nous rendons hommage aux vétérans de l'aviation en célébrant 100 ans de loyaux services de la part des membres de l'Aviation royale canadienne.

Nous sommes très reconnaissants envers nos vétérans pour leur courage et leur dévouement, ainsi que pour leur contribution durable à la sécurité, à la démocratie et à la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Que ce soit sur le champ de bataille, dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, lors d'efforts de soutien à la communauté au lendemain de catastrophes naturelles ou dans d'autres contextes, nos vétérans ont défendu les intérêts des Canadiens et des Canadiennes, et leurs sacrifices ne seront jamais oubliés.

Cette année en particulier, le retour de la dépouille du soldat inconnu de Terre-Neuve à St. John's et mes visites à la crête de Vimy et à Beaumont-Hamel m'ont remplie d'une immense gratitude.

Je vous encourage tous et toutes à prendre le temps d'écouter et de raconter les histoires des vétérans de votre entourage. Découvrez leur résilience face aux difficultés et les sacrifices qu'ils ont faits pour façonner le monde dans lequel nous vivons.

À nos vétérans, merci pour votre engagement sans faille. Votre bravoure est source d'inspiration pour nous tous.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

