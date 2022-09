Message de la gouverneure générale à l'occasion de la proclamation de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III

OTTAWA, ON, le 10 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada, le Commonwealth et le monde entier se recueillent et rendent un dernier hommage à notre bien-aimée monarque, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Tout au long des 70 années de son règne, Sa Majesté a été l'incarnation du sens du service et une source d'inspiration, dirigeant avec grâce et sagesse. Notre deuil collectif témoigne de l'affection profonde et durable que nous avions pour notre reine et du lien palpable qu'elle entretenait avec le Canada. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, j'offre mes plus sincères condoléances à Sa Majesté le Roi.

Pourtant, malgré cette grande perte, la Couronne perdure et prospère en tant que symbole de service, de tradition et d'engagement. L'accession au trône de Sa Majesté le Roi survient à un moment important de l'histoire du Canada et du Commonwealth. Nous sommes confrontés à de nombreux défis complexes, dont plusieurs ne pourront être résolus qu'avec une coopération mondiale et un leadership engagé. La Couronne est devenue le reflet de notre pays et de notre société en constante évolution, incarnant et favorisant nos relations mutuelles, avec les peuples autochtones et avec la communauté internationale.

Alors que nous nous tournons vers le futur, je suis honorée de représenter la Couronne au Canada et de proclamer l'accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III -- le nouveau Roi du Canada. En ce moment historique, nous sommes impatients d'accueillir Sa Majesté et la reine consort au Canada, et de poursuivre les conversations importantes sur la réconciliation, la diversité et notre mieux-être collectif.

Puisse-t-il régner longtemps.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]