OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'histoire du Canada - notre histoire - commence avec les peuples autochtones. Elle trouve sa source chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui transmettent leur histoire de génération en génération, depuis des millénaires. En cette Journée nationale des peuples autochtones, je tiens à célébrer leurs récits et leur histoire, leurs joies et leurs réussites, ainsi que leurs langues, leur identité et leur culture florissantes. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette célébration. Il s'agit là d'un geste de réconciliation pour l'ensemble de la population canadienne.

La façon dont nous cherchons à en apprendre davantage sur les peuples autochtones dépend de chacun d'entre nous. Cette démarche peut commencer par un simple geste, comme celui de regarder au-delà d'une carte géographique dans le but de découvrir le contexte d'un lieu et l'histoire des personnes qui y vivent depuis des temps immémoriaux. Informez-vous sur les peuples autochtones d'hier et d'aujourd'hui : sur ceux qui ont apporté des contributions majeures, ceux qui bousculent le cadre normatif, ceux qui sont source de progrès et ceux qui défendent les droits des peuples autochtones. Découvrez l'art, la littérature, la musique et la culture autochtones. Ce faisant, en apprenant à connaître notre véritable histoire, nous bâtissons des ponts et nous renforçons notre société diversifiée et inclusive.

Et cette responsabilité est collective. Respecter l'histoire des peuples autochtones et promouvoir la réconciliation sont deux objectifs qui vont de pair. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais plutôt de lui donner un visage plus authentique. Il s'agit de comprendre qui nous sommes, de savoir comment favoriser l'acceptation de l'autre et de construire ensemble un pays vigoureux.

À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, j'invite l'ensemble des Canadiens et Canadiennes à apprendre les uns des autres, à intégrer les connaissances autochtones dans les écoles, les entreprises, les gouvernements, la nature et les communautés. Je crois en notre capacité collective à générer des transformations positives aussi bien pour les Autochtones que pour les non-Autochtones, d'un océan à l'autre.

Mary Simon

