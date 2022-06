OTTAWA, ON, le 21 juin 2022 /CNW/ - Je souhaite à toute la population canadienne une Journée nationale des peuples autochtones enrichissante et empreinte de réflexion.

Au cours de la dernière année, j'ai eu le privilège de rendre visite aux Autochtones là où ils vivent et travaillent, là où leur culture s'épanouit, et là où leur apport à tous les secteurs de notre société est reconnu. J'ai constaté la résurgence de langues autochtones, dont certaines au bord de la disparition ont gagné un nouveau souffle grâce à des locuteurs déterminés. Et j'ai échangé avec de jeunes autochtones, remplis d'optimisme quant à l'avenir, et aussi préoccupés par les enjeux et les défis qui influenceront leur futur, comme l'éducation, la sécurité alimentaire et les changements climatiques.

Malgré les nombreux progrès accomplis ces dernières années, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir sur la voie de la réconciliation. Les personnes abordent la réconciliation sous différents angles, et sa définition varie en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Il est toutefois important de s'engager dans un dialogue continu et ouvert, et de faire place aux différentes perspectives.

En tant que femme inuite, je suis fière de voir les peuples autochtones raconter leurs histoires. Notre histoire collective ne peut être racontée sans la voix des Autochtones. Et elle ne peut être racontée sans des conversations difficiles. La découverte de tombes anonymes dans de nombreuses communautés l'année dernière nous a amenés à réfléchir aux séquelles des pensionnats. Mais malgré la douleur de cette réalité, je vois des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays ouvrir leur cœur et leur esprit pour participer à la réconciliation et au processus de guérison.

À l'occasion de cette journée spéciale, j'encourage toute la population canadienne à découvrir et à souligner le rôle important que chaque communauté autochtone joue dans notre passé, notre présent et notre avenir. Ensemble, nous pouvons proposer des espaces sûrs pour que les Autochtones puissent raconter leurs histoires, dans un esprit de compréhension, de respect, de guérison et de réconciliation.

Mary Simon

