OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - La langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle joue un rôle essentiel dans la transmission, entre générations, de la culture, des valeurs et du savoir d'un peuple.

C'est pourquoi je me réjouis tant de voir que l'on œuvre à la revitalisation des langues autochtones et que celles-ci sont transmises aux jeunes d'un bout à l'autre du Canada. Cette transmission s'opère non seulement par la tradition orale, mais aussi par le biais de nouveaux réseaux et de nouvelles technologies qui favorisent la diffusion de cet héritage. En assumant pleinement leur identité et en parlant leurs langues ancestrales avec fierté et détermination, les peuples autochtones bâtissent un avenir propice à la préservation de ce riche patrimoine.

À l'occasion de cette Journée nationale des langues autochtones, j'invite toute la population canadienne à célébrer et honorer la riche mosaïque de traditions orales, de récits et de chants qui tissent l'histoire complexe de notre nation.

Mary Simon

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

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