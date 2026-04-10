OTTAWA, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rencontrera le président de la Finlande, Son Excellence Cai‑Göran Alexander Stubb, le 14 avril 2026, à Rideau Hall.

Date : le mardi 14 avril 2026

Heure : 9 h 30 (HAE)

Lieu : le salon

Notes à l'intention des médias :

Une séance photo avec le groupe des médias aura lieu dans le salon au début de la rencontre.

Tous les médias doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire et avoir leur carte d'accréditation sur eux.

Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 00.

Afin de garantir votre accès, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall par courriel à [email protected] .

. Des photos de la rencontre prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande à [email protected] .

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]