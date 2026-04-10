Nouvelles fournies parBureau de la gouverneure générale du Canada
10 avr, 2026, 09:28 ET
OTTAWA, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rencontrera le président de la Finlande, Son Excellence Cai‑Göran Alexander Stubb, le 14 avril 2026, à Rideau Hall.
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Date :
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le mardi 14 avril 2026
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Heure :
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9 h 30 (HAE)
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Lieu :
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le salon
Notes à l'intention des médias :
- Une séance photo avec le groupe des médias aura lieu dans le salon au début de la rencontre.
- Tous les médias doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire et avoir leur carte d'accréditation sur eux.
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 00.
- Afin de garantir votre accès, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall par courriel à [email protected].
- Des photos de la rencontre prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande à [email protected].
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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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