Avis aux médias - La gouverneure générale rencontrera le président de la Finlande English

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Bureau de la gouverneure générale du Canada

10 avr, 2026, 09:28 ET

OTTAWA, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rencontrera le président de la Finlande, Son Excellence Cai‑Göran Alexander Stubb, le 14 avril 2026, à Rideau Hall.

Date :

le mardi 14 avril 2026

Heure :

9 h 30 (HAE)

Lieu :

le salon

Notes à l'intention des médias :

  • Une séance photo avec le groupe des médias aura lieu dans le salon au début de la rencontre.
  • Tous les médias doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire et avoir leur carte d'accréditation sur eux.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 00.
  • Afin de garantir votre accès, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall par courriel à [email protected].
  • Des photos de la rencontre prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande à [email protected].

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]

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