Avis aux médias - MISE À JOUR - Changement de date : Cérémonie de présentation de lettres de créance: La gouverneure générale accueillera quatre nouveaux chefs de mission au Canada English
Nouvelles fournies parBureau de la gouverneure générale du Canada
08 avr, 2026, 07:00 ET
Veuillez noter que la cérémonie ci-dessous, initialement prévue le 9 avril, a été reportée au 16 avril 2026.
OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :
Son Excellence Darm Boontham
Ambassadeur désigné du Royaume de Thaïlande
Son Excellence Nandy Somé / Diallo
Ambassadrice désignée du Burkina Faso
Son Excellence Bernardo Fernandes Homem De Lucena
Ambassadeur désigné de la République portugaise
Son Excellence Lim Ki-Mo
Ambassadeur désigné de la République de Corée
Date : le 16 avril 2026
Heure : 13 h 30
Lieu : salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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