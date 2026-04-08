Veuillez noter que la cérémonie ci-dessous, initialement prévue le 9 avril, a été reportée au 16 avril 2026.

OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :

Son Excellence Darm Boontham

Ambassadeur désigné du Royaume de Thaïlande

Son Excellence Nandy Somé / Diallo

Ambassadrice désignée du Burkina Faso

Son Excellence Bernardo Fernandes Homem De Lucena

Ambassadeur désigné de la République portugaise

Son Excellence Lim Ki-Mo

Ambassadeur désigné de la République de Corée

Date : le 16 avril 2026

Heure : 13 h 30

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .





. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h le jour de la cérémonie.





Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]