OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Au cours de ma carrière, j'ai assisté aux progrès notables que le Canada a faits sur la voie de la réconciliation.

Cette année, celle du 10e anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, marque un tournant important dans notre histoire. Les six volumes de ce rapport, où l'on fait état de la dure réalité du régime des pensionnats et où sont consignés les témoignages courageux des survivants, ont suscité une prise de conscience à l'échelle nationale. Depuis, les recherches sur les enfants disparus et les tombes anonymes ont amené la société à mieux comprendre les traumatismes que les peuples autochtones continuent de porter.

De nombreuses écoles embrassent l'histoire inclusive. Partout au Canada, de plus en plus d'initiatives visent à permettre aux enfants autochtones d'apprendre et de parler leurs langues ancestrales. Les gouvernements collaborent avec les communautés autochtones en vue de renforcer leur autosuffisance et de résoudre les problèmes systémiques. Nous assistons à un renouvellement des relations, fondé sur le respect et le dialogue.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Le déni et la discrimination persistent. De nombreuses communautés autochtones s'efforcent de guérir des traumatismes générationnels alors qu'elles peinent à combler leurs besoins fondamentaux.

Aujourd'hui, j'encourage toute la population canadienne à renouveler son engagement en faveur de la réconciliation. Nous disposons des outils et des connaissances nécessaires.

Continuons d'édifier un pays où tous les peuples - autochtones et non autochtones - peuvent s'épanouir pleinement et relever les défis qui les attendent.

Mary Simon

