OTTAWA, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Cette année, les Nations Unies ont choisi un thème important pour la Journée mondiale de la santé mentale : la santé mentale au travail. J'aborde souvent ce sujet dans mes conversations avec les Canadiens de tout le pays.

Il est essentiel de réduire le décalage qui existe dans la façon dont nous percevons la santé mentale et la santé physique, et j'observe avec fierté les efforts déployés par les Canadiens et Canadiennes pour adapter les services de santé mentale à leurs milieux de travail respectifs.

Cette année, dans le cadre de ma tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de tous âges ayant vécu des problèmes de santé mentale, ainsi que des praticiens et des experts de la santé mentale de différentes régions du pays. Cette tournée est une tribune qui permet aux Canadiens de faire connaître les pratiques innovantes dans ce domaine et de sensibiliser le public aux besoins particuliers des communautés éloignées, rurales et nordiques.

Nous devons continuer à encourager les comportements respectueux dans tous les domaines et toutes les professions. Il nous faut également continuer à soutenir les collègues qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Tous les travailleurs au Canada ont droit à un lieu de travail sain et rassurant sur le plan psychologique. Un lieu de travail où ils se sentent soutenus, motivés et productifs.

Mary Simon

